Kenan Doğulu Yenikapı'da, "Park Et Seyret" etkinlikleri kapsamında sahne aldı - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, Yenikapı İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla ikinci kez bir araya geldi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, karantina dönemi sonrasında sevenleriyle yeniden buluşan Doğulu, Kerki Solfej'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirdiği "Park Et Seyret" etkinlikleri çerçevesinde sahne aldı.

Konserin açılışını "Kız Sana Hayran" şarkısı ile yapan Doğulu'ya yaklaşık iki buçuk saatlik performansı boyunca dinleyiciler korna ve selektörleriyle eşlik etti.

Bir önceki konserde olduğu gibi etkinlik alanına ilk gelen hayranı ile sahnede özçekim yapan Doğulu, pandemi döneminde olağanüstü çaba sarf eden tüm doktorlar ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Doktor" şarkısını sağlık emekçilerine armağan etti.

Doğulu, konser boyunca aralarında "Vay Be", "Aşk ile Yap" ve "Tencere Kapak"ın bulunduğu birçok sevilen parçasını sevenleriyle birlikte söyledi.

Sahnede ünlü sanatçıya, tuşlu çalgılarda Ozan Doğulu ve Mustafa Haybat, davulda Nedim Ruacan, perküsyonda Abbas Karacan, basgitarda Orhan Deniz, elektrogitarda Gökay Semercioğlu, vokallerde Duygu Soylu ile Sinem Yalçınkaya, trompette Tolga Bilgin, trombonda Ziya Arman ve saksafonda Serkan Altınok eşlik etti.

Doğulu'nun prodüktörlüğünü yaptığı ve yakın zamanda "Petek Pansiyon" albümünü müzikseverlerle buluşturan Cem Pilevneli de konser açılışında bir performans sergiledi.

Ayrıca Kenan Doğulu'nun vokalisti olarak pek çok konserde yer alan Duygu Soylu, 24 Temmuz'da çıkarmayı planladığı "Kara Elmas" adlı ilk albümünden "Oldu Olacak" başlıklı çıkış parçasını seslendirdi.

TikTak'ın ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlik, sterilize ve sosyal mesafe sınırları içerisinde gerçekleştirildi. Araçlar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak alana alınıp, girişte dezenfekte edildi. Seyircilere de maske dağıtıldı.