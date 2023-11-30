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Kendall Jenner, Forbes Dergisi Kapak Olduktan Sonra Üstsüz Video Paylaştı - Son Dakika

Kendall Jenner, Forbes Dergisi Kapak Olduktan Sonra Üstsüz Video Paylaştı

Ünlü model Kendall Jenner, Forbes dergisinin kapak yüzü olduktan sonra Instagram'da tamamen üstsüz bir video paylaştı. Jenner, daha önce çekilmiş üstsüz ve bikinili fotoğraflarını da paylaştı. İki yıl önce kendi tequila markası 818'ı piyasaya süren Jenner, Kardashian/Jenner ailesinin Forbes kapağına çıkan üçüncü üyesi oldu. Jenner'ın net değeri, Celebrity Net Worth'a göre 60 milyon dolar ve kendi tequila markası 818, uluslararası alanda yükselişte.

Kendall Jenner, Forbes Dergisi Kapak Olduktan Sonra Üstsüz Video Paylaştı
30.11.2023 - 16:18,  Güncelleme: 16:23
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Kendall Jenner, Forbes dergisinin kapak resmi olduktan sonra Instagram'da tamamen üstsüz video paylaştı. 28 yaşındaki model, ayrıca daha önce çekmiş olduğu üstsüz ve bikinili fotoğraflarını da paylaştı. Kendall, poz verirken göğüslerini elleri ile kapattı.

ÜSTSÜZ VİDEO YAYINLADI

Prestijli dergiye kapak olan Kendall Jenner, 294 milyon takipçiye sahip olduğu Instagram'da üstsüz şekilde çektiği eski bir videosunu yayınladı. Takipçilerine nostalji yaptıran ünlü model, daha sonra karda çektirdiği bikinili fotoğraflarını da paylaştı.

Kendall Jenner, Forbes Dergisi Kapak Olduktan Sonra Üstsüz Video Paylaştı

AİLEDEN FORBES DERGİSİ'NE ÇIKAN 3'ÜNCÜ KİŞİ

Yıldız model, iki yıl önce kendisine ait alkollü içecek markasını piyasaya sürerek modelliğin yanı sıra bir de girişimcilik unvanı aldı. Kendall şu ana kadar Kardashian/Jenner ailesinin prestijli Forbes kapağına çıkan üçüncü üyesi oldu.

Kendall Jenner, Forbes Dergisi Kapak Olduktan Sonra Üstsüz Video Paylaştı
Kendall Jenner, Forbes Dergisi Kapak Olduktan Sonra Üstsüz Video Paylaştı
Kendall Jenner, Forbes Dergisi Kapak Olduktan Sonra Üstsüz Video Paylaştı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Moda

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Son Dakika Moda Kendall Jenner, Forbes Dergisi Kapak Olduktan Sonra Üstsüz Video Paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kendall Jenner, Forbes Dergisi Kapak Olduktan Sonra Üstsüz Video Paylaştı - Son Dakika
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