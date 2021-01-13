Kendi markası için kameraların karşısına geçen Kim Kardashian'dan cesur pozlar - Son Dakika

Kendi markası için kameraların karşısına geçen Kim Kardashian'dan cesur pozlar

13.01.2021 23:05
Kendi markası için kameraların karşısına geçen Kim Kardashian'dan cesur pozlar, System.String[]

Kim Kardashian, eşi Kanye West'ten boşanacağı iddiaları sonrası sosyal medyadaki sessizliğine son verdi. Kardashian, kendi markası için cesur bir paylaşım yaptı.

ABD'de şov programıyla üne kavuşan Kim Kardashian boşanma ve aldatılma iddialarının ardından sosyal medyaya bomba gibi geri döndü.

CESUR POZLAR VERDİ

Markasının yeni ürünleri için kamera karşısına geçen Kim, birbirinden cesur pozlar verdi. Yeni ürünlerin 14 Ocak'ta çıkacağını söyleyen Kim, 26 Aralık'tan bu yana ilk kez paylaşım yapmış oldu.

ÇOK SAYIDA BEĞENİ GELDİ

40 yaşındaki yıldızın fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

İHANET İDDİALARI

2014'ten bu yana ünlü rapçi Kanye West'le evli olan Kim Kardashian'ın evleri ayırdığı iddia edilmişti. West'in Kim'e ihanet ettiği öne sürülürken, çiftten boşanmaya dair bir açıklama gelmedi.

ÇİFTİN 4 ÇOCUĞU VAR

Kim Kardashian ve Kanye West'in North, Chicago, Psalm ve Saint olmak üzere dört çocuğu bulunuyor.

İşte Kim Kardashian'ın olay pozları;

Kendi markası için kameraların karşısına geçen Kim Kardashian'dan cesur pozlar
Kendi markası için kameraların karşısına geçen Kim Kardashian'dan cesur pozlar
Kendi markası için kameraların karşısına geçen Kim Kardashian'dan cesur pozlar
Kendi markası için kameraların karşısına geçen Kim Kardashian'dan cesur pozlar

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Son Dakika Magazin Kendi markası için kameraların karşısına geçen Kim Kardashian'dan cesur pozlar - Son Dakika Magazin


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