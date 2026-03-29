Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok! İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kendi vatandaşlarına tahammülleri yok! İsrail polisinden savaş karşıtı yaşlı kadına saldırı

29.03.2026 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail polisi, başkent Tel Aviv’de düzenlenen savaş karşıtı protestolara müdahale etti. Müdahale sırasında herhangi bir direniş göstermeyen yaşlı bir kadına uygulanan orantısız güç cep telefonu kameralarına yansırken, o anlar ülke gündeminde büyük tepki topladı.

İsrail polisi, başkent Tel Aviv'de ABD-İsrail'in İran'a devam eden saldırılarını protesto etmek için toplanan kalabalığı güç kullanarak dağıttı.

YÜZLERCE İSRAİLLİ MEYDANLARA İNDİ

Bazı anket çalışmalarında İsraillilerin büyük çoğunluğunun İran'a saldırıları desteklediği belirtilmesine rağmen sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla yüzlerce İsrailli, Tel Aviv'deki sembolik Habima Meydanı'nda savaş karşıtı protesto için toplandı.

Göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra ülkelerinin İran ve Lübnan'a saldırıları, Gazze'de işlediği soykırım ile Batı Şeria'daki ihlallerinin aleyhinde megafonla slogan attı. İsrailli protestocular ayrıca, Gazze'deki soykırıma dikkati çeken, İran'a saldırıların Netanyahu hükümetinin çıkarına hizmet ettiğini ifade eden pankartlar taşıdı.

İSRAİL POLİSİ MÜDAHALE ETTİ: ÇOK SAYIDA GÖZALTI

İsrail polisi, "gösterinin İsrail ordusu iç cephe komutanlığının açıkladığı toplanma kısıtlamalarını ihlal ettiği"ne ilişkin anons yaptıktan kısa bir süre sonra göstericilerin konuşma yapmak için kurduğu alana müdahale etti.

Göstericileri alandan çıkarmak isteyen İsrail polisi ve bölgede yeniden toplanan protestocular arasında meydana gelen arbede yaklaşık bir saat boyunca sürdü. İsrail polisi, çok sayıda göstericinin gözaltına alındığını duyurdu.

YAŞLI KADINA POLİS ŞİDDETİ

Öte yandan İsrail polisinin sert müdahalesi ülke gündeminde geniş yer tuttu. Özellikle gözaltına alınmak istenen yaşlı bir kadına karşı uygulanan orantısız güç tepkileri çekti. Herhangi bir direniş göstermeyen kadının ortada hiçbir sebep yokken İsrail polisinin şiddetine maruz kaldığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Tel Aviv, İsrail, Polis, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • hr666k52wp hr666k52wp:
    barbar netenyahu 29 0 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Reisiniz kardeşi olur 1 4
  • eser demir eser demir:
    Erdoğan öz kardeşidir 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:51
23:25
22:44
22:35
22:17
20:34
19:16
19:12
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 00:34:27. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.