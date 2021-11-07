Üye Girişi
Kendileri küçük kalpleri büyük öğrenciler Türkiye'ye "can" oldu - Son Dakika

Kendileri küçük kalpleri büyük öğrenciler Türkiye'ye "can" oldu

07.11.2021 15:08
Kendileri küçük kalpleri büyük öğrenciler Türkiye'ye

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Baruthane Ortaokulu ve Türk Kızılay'ınca başlatılan kampanyada, bir günde 1700 ünite kan bağışı toplanması hedefleniyor.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Baruthane Ortaokulu ve Türk Kızılay'ınca başlatılan kampanyada, bir günde 1700 ünite kan bağışı toplanması hedefleniyor.

Baruthane Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte kan bağışçılarından Türk Kızılay ekiplerince kan alınıyor.

Okulun öğrencilerinin aileleri ve çevresinin oluşturduğu kan bağışçılarına, bisküvi ve meyve suyunun yanı sıra çiğ köfte, künefe gibi ikramlarda da bulunuldu.

Baruthane Ortaokulu Müdürü Süleyman Çiftli, okullarının 5 yıl önce kurulduğunu ve her yıl kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Çiftli, 2019 yılında düzenledikleri kampanyada 1549 ünite kan bağışı toplanarak Türkiye rekoru kırdıklarını ifade ederek, "Sevgili öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projesi kapsamında bilinçlendirildi, bu konuda duyarlılıkları oluştu. Onlar kendi kan bağışçılarını buluyorlar. Her öğrencimiz yardımlaşma, iyilik yapma, empati kurma, aidiyet duygusu, kurum kültürü ve ülkenin sorunlarını fark etme ve bu sorunlara çözüm bulmak için gayret gösteriyor. Bugün burada yine kan bağışı rekoru kırmayı hedefliyoruz." dedi.

Etkinliğin bir panayır havasında geçtiğini, salgın şartlarını değerlendirerek açık havada etkinliğin gerçekleştiğini dile getiren Çiftli, şöyle devam etti:

"Şu an yoğun bir şekilde kan bağışı devam ediyor. Saat 20.00'ye kadar bağışı sürdüreceğiz. Beklentimiz bin 500 üniteyi geçeceğimizi düşünüyorum. Bin hedefine ulaştık ama bin 500 üniteyi geçeceğimizi düşünüyorum. 1549 ünite kan bağışı rekorumuzu geçmeyi kendi rekorumuzu egale etmeyi hayal ediyoruz. Umarım başarırız." diye konuştu.

Çiftli, son 4 yılda toplam 3 bin 212 ünite kan bağışı topladıklarını sözlerine ekledi.

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut da etkinlikten bin 700'ün üzerinde kan bağışı beklediklerini vurguladı.

Etkinlikle öğrencilerin kan bağışının önemi hakkında farkındalık kazandığını diğer yandan kan ihtiyacının karşılandığını anlatan Bulut, "Bu tür etkinliklerle kan arama sıkıntısı kalmayacağı düşüncesindeyim. Kan stoklarımız pandemi nedeniyle bayağı azalmıştı. Ama bu gibi çalışmalarla çok şükür kan stoklarının azalmasını önleyeceğiz." ifadesinde bulundu.

Kan bağışçılarından Celalettin Kapçak da düzenli olarak kan verdiğini belirterek, "Kan her zaman bir ihtiyaç. Biz de bilinçli bir vatandaş olarak sorumluluğumuz gereği kanımızı veriyoruz. Tüm halkımızı da bağış yapmaya davet ediyorum. İnsan vicdanen, ruhen çok mutlu oluyor. " dedi.

Baruthane Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Deva Çağdaş kan vermenin çok önemli bir şey olduğunu düşündüğünü bu nedenle kampanyaya destek verdiğini söyledi.

Hastaların kan yokluğu nedeniyle ölebileceğini ifade eden Çağdaş, şunları aktardı:

"Ben kampanyaya kan bağışçısı toplarken hayatında hiç kan vermemiş kişileri gördüm. Onların bir yerden başlangıç yapmalarını sağladım. Komşularımız da var babamın çevresi de vardı, alim de vardı."

Deva Çağdaş 150'ye yakın kan bağışçısı bulduğu için büyük mutluluk yaşadığını kaydetti.

Kendileri küçük kalpleri büyük öğrenciler Türkiye'ye can oldu
Kendileri küçük kalpleri büyük öğrenciler Türkiye'ye can oldu
Kendileri küçük kalpleri büyük öğrenciler Türkiye'ye can oldu
Kendileri küçük kalpleri büyük öğrenciler Türkiye'ye can oldu
Kendileri küçük kalpleri büyük öğrenciler Türkiye'ye can oldu

Kan Bağışı, Türkiye, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kendileri küçük kalpleri büyük öğrenciler Türkiye'ye 'can' oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dağıtım aracından inen gizemli kadının sırrı çözüldü 15:02 Dağıtım aracından inen gizemli kadının sırrı çözüldü Son Dakika: Galatasaray'ın Karagümrük karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Terim büyük sürprizler yaptı 14:47 Son Dakika: Galatasaray'ın Karagümrük karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Terim büyük sürprizler yaptı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor 14:21 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor
Mucize hikaye bitti! Falcao'nun sakatlanmama serisi son buldu 14:02 Mucize hikaye bitti! Falcao'nun sakatlanmama serisi son buldu Otomobil sektöründe çip krizinden sonra bir kriz daha! Fiyatları uçuracak 13:49 Otomobil sektöründe çip krizinden sonra bir kriz daha! Fiyatları uçuracak Son dakika: İstanbul'da minibüs kazası, sıkışan yolcular kurtarılmaya çalışılıyor 13:33 Son dakika: İstanbul'da minibüs kazası, sıkışan yolcular kurtarılmaya çalışılıyor
Büyük skandal patlak verdi! Piyasaya sürdükleri onlarca kilo at etini bize yedirmişler 13:01 Büyük skandal patlak verdi! Piyasaya sürdükleri onlarca kilo at etini bize yedirmişler Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı 11:17 Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Hakeme tüküren futbolcu tarihin en ağır cezasını aldı! Hakan Çalhanoğlu detayı Hakeme tüküren futbolcu tarihin en ağır cezasını aldı! Hakan Çalhanoğlu detayı         
15:25
Hindistan'da hükümet teyakkuzda! Özellikle hamileleri etkileyen Zika virüsü, her geçen gün yayılıyor Hindistan'da hükümet teyakkuzda! Özellikle hamileleri etkileyen Zika virüsü, her geçen gün yayılıyor         
15:02
Fransa'da Bizim Çocuklar'ı yerden yere vurdular! Tepkinin boyutu çok büyük Fransa'da Bizim Çocuklar'ı yerden yere vurdular! Tepkinin boyutu çok büyük         
14:32
İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! O anlar anbean cep telefonuna yansıdı İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! O anlar anbean cep telefonuna yansıdı         
14:11
İstanbul'da yeni bir metro hattı daha hizmete giriyor! Test sürüşleri yarın gerçekleştirilecek İstanbul'da yeni bir metro hattı daha hizmete giriyor! Test sürüşleri yarın gerçekleştirilecek         
13:52
Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke         
13:35
TİSK'ten görüşmeler öncesi dikkat çeken mesaj: Tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışıyoruz TİSK'ten görüşmeler öncesi dikkat çeken mesaj: Tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışıyoruz         
13:28
Suudi Arabistan'dan 64 milyar dolarlık dev yatırım! Petrolü bırakıp sinema sektörüne el attılar Suudi Arabistan'dan 64 milyar dolarlık dev yatırım! Petrolü bırakıp sinema sektörüne el attılar         
11:47
Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor         
11:16
Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi         
10:53
Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:48
2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu         
10:29
İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler         
10:22
Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı         
08:48
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı         
14:43
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç         
12:47
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2021 15:31:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kendileri küçük kalpleri büyük öğrenciler Türkiye'ye "can" oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement