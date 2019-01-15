Kendini "Jandarma" Olarak Tanıtan Dolandırıcılık Şüphelisi Gözaltında
1 saat önce
Çankırı'da kendisini "jandarma" olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Çankırı
'da kendisini "jandarma" olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığına, bir kişinin kendisini askeri personel olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine Çankırı Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çalışma sonucunda tespit edilen şüpheli B.B'nin, kendisini askeri personel olarak tanıttığı ve güvenlerini kazandıktan sonra R.G, M.G. ve İ.A. isimli şahısları toplam 15 bin 400 lira dolandırdığı belirlendi. Polis
ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs evinde gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramada, 3 adet sahte sürücü belgesi, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait fişekler, sahte jandarma rozeti ele geçirildi.
Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:50 Kaynak: AA
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