Son Dakika Haberleri: Kendini "Jandarma" Olarak Tanıtan Dolandırıcılık Şüphelisi Gözaltında

Kendini "Jandarma" Olarak Tanıtan Dolandırıcılık Şüphelisi Gözaltında

1 saat önce

Çankırı'da kendisini "jandarma" olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kendini
Çankırı'da kendisini "jandarma" olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına, bir kişinin kendisini askeri personel olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucunda tespit edilen şüpheli B.B'nin, kendisini askeri personel olarak tanıttığı ve güvenlerini kazandıktan sonra R.G, M.G. ve İ.A. isimli şahısları toplam 15 bin 400 lira dolandırdığı belirlendi.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs evinde gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramada, 3 adet sahte sürücü belgesi, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait fişekler, sahte jandarma rozeti ele geçirildi.

Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:50 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Çankırı, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı Erdoğan Müjdeyi Verdi, 19 İle Kenevir Piyangosu Vurdu

Fırtına Nedeniyle Minarenin Külah Bölümü Devrildi Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 21:17:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kendini "Jandarma" Olarak Tanıtan Dolandırıcılık Şüphelisi Gözaltında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]