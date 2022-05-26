Kendini polis olarak tanıtıp vatandaşın 485 bin liralık altın ve dövizini çaldı! Jandarmanın amansız takibi sonucu yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kendini polis olarak tanıtıp vatandaşın 485 bin liralık altın ve dövizini çaldı! Jandarmanın amansız takibi sonucu yakalandı

26.05.2022 15:29

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kendisini polis olarak tanıtan bir dolandırıcı, Ö.N.'yi "İsminiz hırsızlık olayını karıştı" diyerek kandırdı. 485 bin lira değerindeki döviz ve altınını dolandırıcıya kaptıran Ö.N.'nin şikayeti sonrası harekete geçen jandarma ekipleri 150 saatlik görüntü takibi sonucu dolandırıcıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Ördekdede Mahallesi'nde yaşayan Ö.N.'yi arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp 'İsminiz hırsızlık olayına karıştı. Olayı aydınlatmamız için elinizdeki paraların seri numaraları ile altınları karşılaştırmamız gerekiyor. Karşılaştırmadan sonra size teslim edeceğiz' dedi.

485 BİN LİRA DEĞERİNDE DÖVİZ ALTINLARI DOLANDIRICILARA VERDİ

Dolandırıcıya inanan Ö.N., 485 bin lira değerindeki döviz ve altınları eve gelen kişiye teslim etti. Ö.N., parayı verdikten sonra kendisini hiç kimse aramayınca dolandırıldığını anlayarak jandarmadan yardım istedi. Dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

150 SAATLİK GÖRÜNTÜ TAKİBİ YAPILDI

150 saatlik görüntüyü izleyen ekipler, şüphelinin İ.T. (23) olduğunu ve Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yaşadığını belirledi. Harran'a giden JASAT dedektifleri, düzenledikleri operasyonda İ.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerinde yapılan aramada Ö.N.'nin döviz ve altınları bulunmazken, şüpheli sorgusunda suçunu itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T., tutuklanarak cezaevine konuldu.

YORUMLAR
500
Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan şaşkına çeviren savunma: Benimle küstüğünde kardeşimle birliktelik yaşıyordu Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini öldüren sanıktan şaşkına çeviren savunma: Benimle küstüğünde kardeşimle birliktelik yaşıyordu Manisa'da işyerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı Manisa'da işyerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

Harran, JASAT, Döviz, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendini polis olarak tanıtıp vatandaşın 485 bin liralık altın ve dövizini çaldı! Jandarmanın amansız takibi sonucu yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:13 EPDK'dan elektrik şirketine ağır fatura! Isparta'da 7 gün halkı elektriksiz bırakmaları sebebiyle 15 milyon 583 bin lira ceza kesildi
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
14:18 Shakira, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da yargılanacak
14:39 Kavgada kulağı ısırılarak koptu, parçayı ise martı alıp kaçtı
14:33 Türkiye Kupası finali öncesinde Sivasspor ve Kayserispor taraftarı birbirine girdi! İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla güvenlik tedbirleri artırıldı
14:25 Eski Survivor yarışmacısı Sabriye Şengül sosyal medyayı salladı! Bikinili pozuna beğeni yağdı
14:17 Merkez Bankası kararı sonrası dolar ve euro düşüşe geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 15:42:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kendini polis olarak tanıtıp vatandaşın 485 bin liralık altın ve dövizini çaldı! Jandarmanın amansız takibi sonucu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement