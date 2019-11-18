Kendini vuran polisin cenazesi memleketine gönderildi

İZMİR'in Buca ilçesinde, tabancayla yaşamına son veren trafik polisi Atakan A.'nın (27) cenazesi, memleketi Tekirdağ'a gönderildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Yıldız Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. İzmir'de, 1 yıldır trafik polisi olarak görev yapan Atakan A., yalnız yaşadığı evinin salonunda, kendisini tabancayla vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Atakan A.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Atakan A.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Atakan A.'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze, toprağa verilmek üzere Atakan A.'nın memleketi Tekirdağ'a gönderildi.