Son Dakika Haberleri: Kendisi küçük yüreği büyük Eylül'den duygulandıran davranış
Son Dakika Güncel Kendisi küçük yüreği büyük Eylül'den duygulandıran davranış

Kendisi küçük yüreği büyük Eylül'den duygulandıran davranış

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kırıl şemsiyesiyle polis motosikletini yağmurdan koruyan ilkokul öğrencisi Eylül Karaca, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şemsiye ve kırtasiye malzemesi hediye edildi.

Kendisi küçük yüreği büyük Eylül'den duygulandıran davranış, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kırıl şemsiyesiyle polis motosikletini yağmurdan koruyan ilkokul öğrencisi Eylül Karaca, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şemsiye ve kırtasiye malzemesi hediye edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekiplerinin bir program için Şehit Mustafa Gökdal İlkokulunda gitti. Havanın yağmurlu olmasından dolayı 2. Sınıf öğrencisi Eylül Karaca, okul bahçesinde bulunan ekiplerin motosikleti kırık şemsiyesiyle korudu. Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Karaca'nın motosikletin koltuğuna koyduğu şemsiyesiyle teneffüs boyunca bekledi.

Görüntüleri izleyen İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel ile polis ekipleri Karaca'nın sınıfını ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel Karaca'ya şemsiye, çanta, kalem ve silgi hediye eden ekipler, sınıf arkadaşlarına da çeşitli hediyeler dağıttı.

Karaca, polislerin okula gelmesi dolayısıyla çok mutlu olduğunu ifade etti.

Ailesinin davranışı nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade eden Karaca, "Polisler geldiğinde yağmur yağıyordu. Polisler oturduklarında ıslanmasınlar diye şemsiyemi motorun üzerine koydum. Ben biraz ıslandım ama polislerin ıslanması gerekiyordu. Onlar bizi her zaman korur. Ben de küçük bir fedakarlık yaptım" dedi.

(Murat Yalçın/İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Şemsi Tebrizi, Polis, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:15 Kaynak: İHA
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