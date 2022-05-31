Kendisine çarpan otomobili kovaladı - Son Dakika
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Kendisine çarpan otomobili kovaladı

31.05.2022 09:33
Kendisine çarpan otomobili kovaladı

Adana'da motosikletiyle giderken kendisine çarpıp kaçan otomobili bir kişinin kovalaması saniye saniye görüntülendi.

Adana'da motosikletiyle giderken kendisine çarpıp kaçan otomobili bir kişinin kovalaması saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Şahin Can Ural motosikletiyle giderken bir otomobilin çarpması sonucu yere düşerek hafif yaralandı. Motosikletinde de maddi hasar oluştu. Ural, otomobilin durmasını beklerken, araç sürücüsü hiç durmadan olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine Ural, yaralı halde otomobilin arkasından koştu ancak yakalayamadı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Ural, daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavisinin ardından taburcu oldu. Ural, sürücüden şikayetçi olduğunu belirterek, "Tam dönecekken bana vurup kaçtı. Ben de arkasından koştum ama yetişemedim. Ben daha ağır da yaralanabilirdim. İnsanlık adına durması gerekirdi. Maddi hasar o kadar önemli değil. Vurup kaçmasına bir anlam veremedim. Ben bu sürücüden şikayetçiyim" dedi. - ADANA

Kendisine çarpan otomobili kovaladı
Kendisine çarpan otomobili kovaladı
Kendisine çarpan otomobili kovaladı
Kendisine çarpan otomobili kovaladı
Kendisine çarpan otomobili kovaladı
Kendisine çarpan otomobili kovaladı

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Kaynak: İHA

Şahin Can, Denizli, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendisine çarpan otomobili kovaladı - Son Dakika


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