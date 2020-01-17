Kendisine taş atan postacıya saldıran horoz kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kendisine taş atan postacıya saldıran horoz kamerada - Son Dakika

Kendisine taş atan postacıya saldıran horoz kamerada

6 saat önce

SULTANBEYLİ'de bir horoz kendisine taş atan postacıya saldırdı.

SULTANBEYLİ'de bir horoz kendisine taş atan postacıya saldırdı. Horozun kovaladığı postacı kaçarken o anlar kameralara yansıdı.

Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi, Şahin sokakta bir postacı yoldaki horoza taş attı. Horozun kaçacağını düşünen postacı yanıldı. Horoz, kaldırımda yürüyen postacının yolunu keserek, saldırıya geçti. Neye uğradığını şaşıran postacı kaçmaya çalışırken, sinirli horoz da bir süre postacıyı kovaladı. Bu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler ilgi çekti.

Kendisine taş atan postacıya saldıran horoz kamerada

Sultanbeyli, Battalgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son saha araştırmasına göre Türk halkının büyük çoğunluğu Libya Tezkeresi'ni destekliyor
Bahçeli, Kanal İstanbul tartışmasında İmamoğlu'na yüklendi: Ona kimse İBB Başkanı demeyecek Devlet Bahçeli, CHP'nin "FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" önergesini neden reddettiklerini açıkladı Esed rejimi güçleri ateşkes anlaşmasını bozdu ve Halep'e kara saldırısı başlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 16:03:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kendisine taş atan postacıya saldıran horoz kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]