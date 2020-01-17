Kendisine taş atan postacıya saldıran horoz kamerada - Son Dakika

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Kendisine taş atan postacıya saldıran horoz kamerada
6 saat önce
SULTANBEYLİ'de bir horoz kendisine taş atan postacıya saldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:32 Kaynak: DHA
SULTANBEYLİ'de bir horoz kendisine taş atan postacıya saldırdı. Horozun kovaladığı postacı kaçarken o anlar kameralara yansıdı.
Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi, Şahin sokakta bir postacı yoldaki horoza taş attı. Horozun kaçacağını düşünen postacı yanıldı. Horoz, kaldırımda yürüyen postacının yolunu keserek, saldırıya geçti. Neye uğradığını şaşıran postacı kaçmaya çalışırken, sinirli horoz da bir süre postacıyı kovaladı. Bu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler ilgi çekti.
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