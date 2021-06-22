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Kendisini aldatan 'sadakatsiz' eşine 300 lira nafaka ve 50 bin lira tazminat ödeyecek - Son Dakika

Kendisini aldatan 'sadakatsiz' eşine 300 lira nafaka ve 50 bin lira tazminat ödeyecek

22.06.2021 10:46
Kendisini aldatan 'sadakatsiz' eşine 300 lira nafaka ve 50 bin lira tazminat ödeyecek, System.String[]

Gaziantep'te yaşayan Mehmet Aslangil'in kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi D.A.'ya karşı açtığı boşanma davasında mahkeme 'sadakatsiz' saydığı eşe 50 bin lira tazminat ile 300 lira nafaka ödenmesine hükmetti.

Gaziantep'te yaşayan Mehmet Aslangil'in kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi D.A.'ya karşı açtığı boşanma davasında mahkeme 'sadakatsiz' saydığı eşe 50 bin lira tazminat ile 300 lira nafaka ödenmesine hükmetti. Verilen karara isyan eden Aslangil, karardan dolayı 2 maaşına ve arabasına haciz geldiğini belirterek, "Mahkeme hem benim tazminat ödememe hükmetti hem de eşimin bana karşı sadakatsiz olduğunu belirledi. Zıt bir karar verdi" dedi.

Gaziantep'te yaşayan 3 çocuk babası Mehmet Aslangil'in kendisini aldattığı gerekçesiyle eşi D.A.'ya karşı açtığı boşanma davası kendisine pahalıya mal oldu. Mahkeme Aslangil'in D.A.'ya aylık 300 lira nafaka ile 50 bin lira tazminat ödemesine hükmederek boşanmalarına karar verdi. 27 yıllık eşi D.A.'nın davranışlarından şüphelenerek onu takip etmeye başlayan Aslangil, ulaştığı telefon dökümlerinde eşi D.A.'nın çok sayıda farklı numarayla görüştüğünü tespit etti. Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 yıl süren boşanma davası sonucunda mahkeme Aslangil'in D.A.'ya aylık 300 lira nafaka ile 50 bin liralık manevi tazminat ödemesine hükmederek çiftin boşanmasına karar verdi. Verilen karara isyan eden Aslangil, "2 bin 400 lira emekli maaşım var. Ben nasıl 50 bin lirayı ödeyeceğim?" diye sordu.

Sadakatsiz eşine 300 lira nafaka ve 50 bin lira tazminat ödeyecek

Mahkeme verdiği kararda Aslangil'in D.A. ile ilgili ileri sürdüğü zina iddiası bakımından tek başına tanık beyanları ile telefon dökümlerinin yeterli olmayacağını belirterek, "Sunulan deliller zina olayının varlığına delil teşkil etmez. Başkasıyla flört etme ya da başka türlü cinsel yakınlıkta bulunma zina sayılmaz. D.A.'nın telefon kayıtları ile davalı tanıklarının beyanları dikkate alındığında D.A.'nın davalıya karşı sadakatsiz davranışlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Davalının davacıya TMK'nın 169. Maddesi uyarınca aylık 300 TL yoksulluk nafakası ile TMK'nın 174. Maddesi uyarınca 25 bin TL maddi ve 25 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

2 maaşı ile arabasına haciz geldi, kendi evine giremiyor

Mahkemenin verdiği karara itiraz ederek istinafa taşıyan Aslangil, mahkemenin aleyhine verdiği karardan dolayı emekli maaşına, arabasına ve mevcut çalıştığı iş yerindeki maaşına haciz geldiğini anlattı. Oturdukları evin tapusunun boşandığı eşi D.A.'nın üzerine olduğu için evine gidemediğini söyleyen Aslangil, 2 yıldan beridir evine giremediğini belirtti. Mahkemelerin kadınlardan yana karar verdiğini aktaran Aslangil, "Mahkeme hem benim tazminat ödememe hükmetti hem de eşimin bana karşı sadakatsiz olduğunu belirledi" dedi.

"Kadınların bir lafı bizim yüz lafımızın yerine geçiyor"

Bir gün evde olduğu sırada eşi D.A.'nın mutfakta bir erkekle görüştüğünü tespit etmesi üzerine araştırmaya başladığını paylaşan Aslangil, sahte sosyal medya hesaplarından eşinin başka erkeklerle konuşmalarını gördüğünü belirtti. Eşinin kullandığı hattın kendi üzerine olması nedeniyle telefon dökümlerine ulaştığını ifade eden Aslangil, "İncelemeye başlayınca birçok kişiyle görüştüğünü tespit ettim. Görüştüğü kişilere ulaştım. Onlar da bana bunun doğru olduğunu söylediler. Onlar bana 'Günlük dairelere gidip beraber oluyorduk' dediler. Bana her şeyi anlattılar. Ben hariç herkesin haberi olmuş. Antep'te bir ben duymamışım. Mahkemeler kadınlardan yana karar veriyor. Mahkemede kadınların bir lafı bizim yüz lafımızın yerine geçiyor" ifadelerini kullandı.

"Evli bir kadın bir erkekle 168 dakika ne konuşabilir?"

Eski eşiyle birlikte olan erkeklerin gelip mahkemede konuştuğunu sözlerine ekleyen Aslangil, telefon dökümlerinde hangi saatte kiminle konuştuğunun belli olduğunu dile getirdi. "Evli bir kadın bir erkekle görüntülü aramada 168 dakika ne konuşabilir?" diye soran Aslangil, "Eşim hep inkar etti. Bunların olmadığını söyledi. Dökümler var ama 'yok' diyor. Ben dava açmadan önce 15 tane avukata sordum. Dava açmam durumunda kararın benim lehime çıkacağını söylediler. Fakat hakim benim aleyhime karar verdi. Aylık 300 lira nafaka, 50 bin lira da tazminat ödememe hükmetti. Benim arabama, emekli maaşıma ve mevcut çalıştığım iş yerindeki maaşıma haciz koydurmuş. Ben bu parayı nasıl ödeyeceğim? Şu anda ben kadın şiddeti mağduruyum" şeklinde konuştu.

"2 seneden beridir rezil bir haldeyim"

30 yıl boyunca eşi ve çocukları için fabrikada çalıştığını vurgulayan Aslangil, "Şu anda sokaklarda yaşıyorum. Yeri geliyor arabada yatıyorum. 2 seneden beridir rezil bir haldeyim. Kendi evime de giremiyorum. Evin tapusu boşandığım eşimin üzerine olduğu için giremiyorum. Ben cefayı çekiyorum onlar sefasını sürüyor. Mahkeme hem benim tazminat ödememe hükmetti hem de eşimin bana karşı sadakatsiz olduğunu belirledi. Zıt bir karar verdi. 84 milyonun sesimi duymasını istiyorum. Psikolojim bozuldu. Zaten 2 bin 400 lira emekli maaşım var. Ben nasıl 50 bin lirayı ödeyeceğim? Ben işin içinden çıkamıyorum. Yardım bekliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kendisini aldatan 'sadakatsiz' eşine 300 lira nafaka ve 50 bin lira tazminat ödeyecek
Kendisini aldatan 'sadakatsiz' eşine 300 lira nafaka ve 50 bin lira tazminat ödeyecek
Kendisini aldatan 'sadakatsiz' eşine 300 lira nafaka ve 50 bin lira tazminat ödeyecek
Kendisini aldatan 'sadakatsiz' eşine 300 lira nafaka ve 50 bin lira tazminat ödeyecek
Kendisini aldatan 'sadakatsiz' eşine 300 lira nafaka ve 50 bin lira tazminat ödeyecek
Kendisini aldatan 'sadakatsiz' eşine 300 lira nafaka ve 50 bin lira tazminat ödeyecek

Gaziantep, Mahkeme, Emekli, İsyan, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kendisini aldatan 'sadakatsiz' eşine 300 lira nafaka ve 50 bin lira tazminat ödeyecek - Son Dakika


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