Kendisini Aldattığını İddia Ettiği Eşini 32 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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Kendisini Aldattığını İddia Ettiği Eşini 32 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü

19.07.2023 17:47

Ankara'da kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Funda Koyuncu'yu 32 yerinden bıçaklayarak öldüren Recep Koyuncu, 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, eşinin kendisini aldattığını ve çocuğunun kendisinden olmadığını ileri sürdü.

Ankara'da kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Funda Koyuncu'yu (35) 32 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık Recep Koyuncu (40), 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak, 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

32 YERİNDEN BIÇAKLADI

Keçiören ilçesinde geçen yıl 7 Ocak'ta meydana gelen olayda Recep Koyuncu, kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Funda Koyuncu ile tartıştı. Funda Koyuncu, tartışma sırasında polisi arayıp, ihbarda bulundu. Bu sırada Recep Koyuncu, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 32 yerinden bıçakladı.

MÜEBBET İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Funda Koyuncu hayatını kaybetti, gözaltına alınan Recep Koyuncu tutuklandı. Recep Koyuncu, Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davanın karar duruşmasında; hakim karşısına çıktı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

DNA sonucu, eşinin kendisini aldattığını ileri sürerek öldüren adamın cezasını hafifletti

ÇOCUĞUN SANIKTAN OLMADIĞI BELİRLENDİ

Sanık Koyuncu, daha önceki savunmasında eşinin kendisini aldattığını, 3 çocuklarından 2 yaşında olan en küçüğünün kendisinden olmadığını, DNA testi yaptırmak istediğini, eşinin önce buna karşı çıktığını, sonra da çocuğun kendisinden olmadığını itiraf ettiğini ileri sürdü. Koyuncu, bunun üzerine boşanma konusunda anlaştıklarını; ancak kapı zili çalınca bağırmaya başladığını, arbede sırasında eşini bıçakladığını söyledi. Yargılama sırasında yapılan DNA testinde de çocuğun sanıktan olmadığı belirlendi.

"EŞİMİ ÇOK SEVDİM"

Duruşmada son sözü sorulan Koyuncu, pişman olduğunu belirterek, "Eşimi çok sevdim. Evlatlarımı annesiz bıraktım. Kendimi de mahvettim" dedi.

CEZASI 22 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme heyeti, sanığa önce 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza, sanığın eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle indirim uygulanarak 22 yıla düşürüldü. Mahkeme, kararın gerekçesini daha sonra açıklayacak.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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Recep Koyuncu, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kendisini Aldattığını İddia Ettiği Eşini 32 Yerinden Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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