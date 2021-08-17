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Kendisiyle sevgili olmak istemeyen Bensu Narlı'yı öldüren Serhat Kantaş'tan akıllara durgunluk veren plan: Kızı su almaya gönderip tüfeği çıkarmış - Son Dakika

Kendisiyle sevgili olmak istemeyen Bensu Narlı'yı öldüren Serhat Kantaş'tan akıllara durgunluk veren plan: Kızı su almaya gönderip tüfeği çıkarmış

17.08.2021 17:03

Muğla'nın Milas ilçesinde kendisiyle sevgili olmak isteyen şahıs tarafından öldürülen Bensu Narlı'nın ölümünde detaylar ortaya çıktı. Şeytanın aklına gelmeyecek bir plan kuran katil zanlısı Serhat Kantaş, kızın evine gittikten sonra su istedi, Narlı'nın kapıya gelmesiyle birlikte yanındaki tüfekle genç kızın göğsünü hedef aldı.

Milas'ta 13 Mart günü akşam saat 19.30 sıralarında yaşanan olayda 23 yaşındaki Bensu Narlı, sevgili olmak istemediği erkek tarafından öldürüldü. Katil zanlısı Serhat Kantaş şeytanın aklına gelmeyecek bir plan kurarak genç kızdan su istedi. Kızın suyu getirmesiyle yanındaki tüfeği çıkaran Kantaş, kurşun yağdırdı. Evde bulunan Narlı'nın arkadaşı silah sesini duyunca kapının olduğu yere koştu. Arkadaşını kanlar içinde yerde görünce sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bensu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Tüfeği almak için Bensu'dan su istemiş

KATİL ZANLISI VE ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kayıplara karışan katil zanlısı Serhat Kantaş ile Kantaş'a yardım ve yataklık ettiği iddia edilen E.D. adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Bensu Narlı ise Milas'ın Güllük Mahallesi'nde toprağa verildi.

KIZA ATEŞ ETTİĞİNİ KABUL ETTİ

Olayla ilgili ilk duruşma Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Serhat Kantaş ile E.D., Bensu Narlı'nın ailesi, taraf avukatları katıldı. Duruşmada 2 tanık dinlendi. Bensu'yu tasarlayarak öldürmediğini ifade eden katil zanlısı Serhat Kantaş, konuşmaya gittiğinde tüfeği kapının yan tarafına sakladığını ve Bensu'yu su almaya gönderdiğinde sakladığı tüfeği hazır edip geri döndüğünde ateş ettiğini kabul ettiği öğrenildi. Diğer sanık ise üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Bensu Narlı'yı öldüren Serhat Kantaş'tan şeytanın aklına gelmeyecek plan: Kızı su almaya gönderip tüfeği çıkarmış

25 AĞUSTOS'A ERTELENDİ

Şu an cezaevinde olan bir tanığın ise haftaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla dinleneceği öğrenildi. Duruşmada 2 sanığın tutukluluğunun devamına karar verilirken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için dava 25 Ağustos tarihine ertelendi. Bensu'nun fotoğrafları ile adliyeye gelen yakınları, büyük üzüntü yaşadı. Amcası Sabahattin Narlı ile yengesi Kübra Narlı, Bensu'nun fotoğrafına bakıp ağladı.

Bensu Narlı'yı öldüren Serhat Kantaş'tan şeytanın aklına gelmeyecek plan: Kızı su almaya gönderip tüfeği çıkarmış

"SAVUNMANIN KUTSALLIĞINA YAKIŞMAYACAK İFTİRALAR VAR"

Narlı ailesinin avukatı Müge Kızılırmak Türk, duruşma sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bensu Can Narlı dosyasının bugün ilk celsesi görüldü, 2 tanık dinlendi. Sanıkların beyanları alındı. Pek çok kadın cinayeti davasında artık alıştığımız gibi savunmanın kutsallığına yakışmayacak çirkin iftiralar, yakıştırmalar yapıldı. Ama dosyadaki somut deliller o kadar çok ki, olması gereken hukuki yargılamada bu tür somut beyanların hiçbir önemi olmamalı. Dolayısıyla buna güvenerek bir sonraki celse tasarlamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini öngörüyoruz. Çabalarımız beyanlarımız bu yönde olacak. Tanıklardan bir kişi cezaevinde olduğu için dinlenmedi. Karşı tarafın ismini bildirdiği tanıklardan birisi. Onun ifadesi alınacak ve sonrasında karar verilmesini bekliyoruz. Dava 25 Ağustos'a ertelendi. Henüz esas hakkında mütalaa açıklanmadı. Önümüzdeki hafta duruşmada esas hakkında mütalaaya binaen karar verilir diye öngörüyoruz" dedi. Av. Türk, karşı tarafın tasarlayarak öldürme suçlamasını reddettiğini söyledi.

Bensu Narlı'yı öldüren Serhat Kantaş'tan şeytanın aklına gelmeyecek plan: Kızı su almaya gönderip tüfeği çıkarmış

"BÖYLE ŞEYLER ARTIK SON BULSUN"

Bensu Narlı'nın amcası Sabahattin Narlı, kadın cinayetlerinin son bulmasını dileyerek, "Canımız yandı, ciğerimiz yandı. Böyle şeyler artık son bulsun istiyoruz. Hiç kimsenin canı yanmasın. Çok üzgünüz ama adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. İnşallah adalet yerini bulur" dedi.

"İNŞALLAH ADALET YERİNİ BULUR"

Bensu'nun fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmayan yengesi Kübra Narlı da, "5 ay oldu. Her gün beraberiz zaten. Rüyalarımızda bizimle beraber. Zaten her geldiğinde bizde 2-3 ay kalıyordu. Çok zor. Evladımızdı zaten. Hiçbir şekilde geri gelmeyecek ama inşallah adalet yerini bulur. En azından o yattığı yerde rahat edecek. Bu tür olaylar bir daha yaşanmasın" dedi.

Bensu Narlı'yı öldüren Serhat Kantaş'tan şeytanın aklına gelmeyecek plan: Kızı su almaya gönderip tüfeği çıkarmış
Kendisiyle sevgili olmak istemeyen Bensu Narlı'yı öldüren Serhat Kantaş'tan akıllara durgunluk veren plan: Kızı su almaya gönderip tüfeği çıkarmış
Kendisiyle sevgili olmak istemeyen Bensu Narlı'yı öldüren Serhat Kantaş'tan akıllara durgunluk veren plan: Kızı su almaya gönderip tüfeği çıkarmış
Kendisiyle sevgili olmak istemeyen Bensu Narlı'yı öldüren Serhat Kantaş'tan akıllara durgunluk veren plan: Kızı su almaya gönderip tüfeği çıkarmış
Kendisiyle sevgili olmak istemeyen Bensu Narlı'yı öldüren Serhat Kantaş'tan akıllara durgunluk veren plan: Kızı su almaya gönderip tüfeği çıkarmış

Adalet, Bodrum, Silah, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendisiyle sevgili olmak istemeyen Bensu Narlı'yı öldüren Serhat Kantaş'tan akıllara durgunluk veren plan: Kızı su almaya gönderip tüfeği çıkarmış - Son Dakika


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