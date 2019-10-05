Kent konseyi seçiminde yaşanan gerginlikte taraflar barıştırıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Kent Konseyi Genel Kurulu'nda seçim öncesinde yaşanan tatsız hadiseden sonra tarafları bir araya getirip barıştırdı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün daveti sonucunda Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak, STK ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ali Ferhat Türkmen kent konseyi seçiminde yaşanan tatsız hadisenin ardından Beyazgül'ün makamında bir araya geldi.



Kent konseyinde yaşanan gerginlik sonrası tarafları barıştıran Beyazgül, "Bazen kardeşler arasında sıkıntılar olur, ama onları dostları bir araya girer ve bir araya getirirler. Bir kardeşimiz şunu ifade ediyor. Daha demokratikleşme, daha kendi inancına göre hukuki kurallara uyulması noktasında ikazları oldu. Diğer kardeşimizin de samimi gayreti, çalışması, buna rağmen bir takım uyarılar alması yanlış anlaşılmalara neden olmuş olabilir. Ama bugün bir araya geldik. Bugün Urfa'nın huzurunda bunu açıklıyorlar. Urfa'ya barıştıklarını gösteriyorlar. Her iki kardeşime de teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA