Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu Başkan Kurt'u ziyaret etti

Eskişehir Barosu Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.



Eskişehir Barosu Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Eskişehir Barosu Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Hüseyin Akçar ve komisyon üyesi Avukat Ceren Koçak katıldı.



Eskişehir Adliyesi ve çevresinde gerçekleştirdikleri geri dönüşüm çalışmaları hakkında Başkan Kurt'a bilgi veren Eskişehir Barosu Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu Başkanı Hüseyin Akçar, geri dönüşüm konusunda Başkan Kurt'un her zaman destek verdiğini belirtti. Başkan Kurt'a teşekkür eden Akçar, Odunpazarı Belediyesi ile daha fazla iş birliği içinde olmak istediklerini ifade etti.



Eskişehir Barosu Kent ve Çevre Hukuku Komisyonu Başkanı Hüseyin Akçar ve Ceren Koçak'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin her zaman geri dönüşüme önem verdiğini söyledi. Odunpazarı'nda yaşanan geri dönüşüm sorununun da bir an önce çözüleceğini dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak bu tür çalışmalara destek olmaya devam edeceklerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR