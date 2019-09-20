Kentsel dönüşümde başarının anahtarı: Kaliteli ve doğru beton

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından Kocaeli'de "Beton Teknolojileri ve Doğru Beton Uygulamaları Semineri"nde kentsel dönüşümde başarının anahtarı olarak doğru beton uygulamaları olduğunun altı çizildi.