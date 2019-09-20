Kentsel dönüşümde başarının anahtarı: Kaliteli ve doğru beton
1 saat önce
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından Kocaeli'de "Beton Teknolojileri ve Doğru Beton Uygulamaları Semineri"nde kentsel dönüşümde başarının anahtarı olarak doğru beton uygulamaları olduğunun altı çizildi.
Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından Kocaeli'de "Beton Teknolojileri ve Doğru Beton Uygulamaları Semineri"nde kentsel dönüşümde başarının anahtarı olarak doğru beton uygulamaları olduğunun altı çizildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:15
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