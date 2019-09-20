Son Dakika Haberleri: Kentsel dönüşümde başarının anahtarı: Kaliteli ve doğru beton
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Kentsel dönüşümde başarının anahtarı: Kaliteli ve doğru beton

1 saat önce

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından Kocaeli'de "Beton Teknolojileri ve Doğru Beton Uygulamaları Semineri"nde kentsel dönüşümde başarının anahtarı olarak doğru beton uygulamaları olduğunun altı çizildi.

Kentsel dönüşümde başarının anahtarı: Kaliteli ve doğru beton , System.String[]

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından Kocaeli'de "Beton Teknolojileri ve Doğru Beton Uygulamaları Semineri"nde kentsel dönüşümde başarının anahtarı olarak doğru beton uygulamaları olduğunun altı çizildi.

Türkiye, Kocaeli, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:15 
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