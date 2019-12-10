Son Dakika Haberleri: Kenya'da parktan kaçan aslan bir kişiyi öldürdü
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Kenya'da parktan kaçan aslan bir kişiyi öldürdü

6 saat önce

Kenya'da milli parktan kaçan bir aslanın yerleşim yeri yakınlarında bir kişiyi öldürdüğü bildirildi.

Kenya'da parktan kaçan aslan bir kişiyi öldürdü, System.String[]

Kenya'da milli parktan kaçan bir aslanın yerleşim yeri yakınlarında bir kişiyi öldürdüğü bildirildi.

The Daily Nation gazetesinin haberine göre, başkent Nairobi'nin dış mahallerinden Ongata Rongai'de dün Nairobi Milli Parkı'ndan kaçan aslanın parçaladığı kişinin cesedi bulundu.

Kaçak aslan nedeniyle mahalle sakinlerine evden çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Kenya Vahşi Yaşam İdaresinden yapılan açıklamada, yaşanan trajik ölüm nedeniyle üzüntü duyulduğu ve aslanın yakalanması için bir timin görevlendirildiği belirtildi.

Park çevresinde alınan tüm önlemlere rağmen vahşi hayvanlar yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine girebiliyor.

Kenya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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