Kenya'dan Rusya'ya İş İle Götürülenler Cephenin Kurbanı

Kenya, iş vaadiyle Rusya'ya götürülen vatandaşlarının bir kısmının Ukrayna cephesine gönderilmesi üzerine yurt dışında işe alım yapan kişi ve kuruluşlara karşı kapsamlı önlemler aldığını duyurdu.

Kenya Dışişleri ve Diaspora Bakanı Musalia Wycliffe Mudavadi, son dönemde yüzlerce Kenyalının yurt dışında iş imkanı sağlanacağı vaadiyle kandırılarak Rusya'ya götürüldüğünü, bu kişilerin Rus ordusuyla askeri sözleşmeler imzalamaya zorlandığını söyledi.

Kenya yerel medyasında yer alan haberlere göre Mudavadi, Moskova Büyükelçiliği aracılığıyla mağdur Kenyalılara destek sağlandığını ve izinsiz yurt dışı işe alım faaliyetlerine karşı ek önlemler alındığını belirtti.

Mudavadi, Ukrayna cephesine gönderilen 18 Kenyalının diplomatik girişimler sonucunda Rusya'dan ülkeye geri getirildiğini kaydederek, Kenya'nın Moskova Büyükelçiliğinin askeri kamplarda yaralanan Kenyalılarla ilgili olayları da belgelediğini ifade etti.

200'ü aşkın Kenyalının Rus ordusuna katılmış olabileceğini tahmin ettiklerini belirten Mudavadi, bu kişiler arasında Kenya güvenlik güçlerinde görev yapmış eski personelin de bulunduğunu aktardı.

Yurt dışında iş vaadi sunan tüm işe alım şirketlerinin Kenya Ulusal İstihdam Otoritesine kayıtlı olması gerektiğini vurgulayan Mudavadi, bu şartı yerine getirmeyen yaklaşık 600 ajansın onaylı listeden çıkarıldığını bildirdi.

Mudavadi, resmi kaydı bulunmayan aracılar tarafından vatandaşların sahte sözleşmelerle yurt dışına gönderildiğini dile getirerek, bazı kişilerin pasaportlarına el konulduğunu ve kısa süreli askeri eğitimlerin ardından cepheye sevk edildiklerini kaydetti.