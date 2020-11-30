Kenya'ya 2019'da 6 milyon siber saldırı yapıldı - Son Dakika

Afrika'nın en önemli ticaret merkezlerinden Kenya'ya bir yılda 6 milyon siber saldırının yapıldığı bildirildi.

Meclise sunulan yıllık Ulusal Güvenlik Raporu'nda, "Kenya'daki özel sektör ve devlet kurumlarına 2019'da 6 milyon siber saldırı yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Saldırıların daha çok finansal kurumlara yapıldığı vurgulanan raporda, bilgisayar korsanlığı, kimlik hırsızlığı ve web sayfalarına yönelik saldırıların da kaydedildiği bildirildi.

Kenya, Afrika'da en fazla mobil dolandırıcılığın yapıldığı ülke olarak biliniyor.