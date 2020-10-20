Kenyalılar "Mashujaa Günü" kutlamalarında kahramanlarını andı - Son Dakika

Kenya'da bağımsızlık için mücadele eden kahramanlar anısına 11'incisi düzenlenen Mashujaa Günü kutlandı.

"Kahramanlar Günü" olarak da bilinen günün anısına yapılan gösteriye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle az sayıda kişi katıldı.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, yaptığı açıklamada, ülkenin sorunlarının gençlerle birlikte çözülebileceğine dikkati çekti.

Mashujaa Günü, bağımsızlık için mücadele eden Kenyalıların anısına her yıl 20 Ekim'de kutlanıyor ve ülke genelinde resmi tatil ilan ediliyor.

Mashujaa Günü, İngiltere'ye karşı 1963'te kazanılan bağımsızlık mücadelesinin liderlerinden Jomo Kenyatta anısına 2010 yılına kadar "Kenyatta Günü" olarak adlandırılmıştı.