Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'den Tekerlekli Basketbol Takımı'na ziyaret - Son Dakika

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'den Tekerlekli Basketbol Takımı'na ziyaret

12.04.2021 17:53
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'den Tekerlekli Basketbol Takımı'na ziyaret, System.String[]

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü basketbol müsabakalarına hazırlanan ASAT Gençlik Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı antrenmanda ziyaret etti.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü basketbol müsabakalarına hazırlanan ASAT Gençlik Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı antrenmanda ziyaret etti.

Turgut Özal Spor Salonu'nda basketbolcuların antrenmanını izleyen Tütüncü, hedeflerinin sporla büyüyen nesiller yetiştirmek ve sporculara her türlü desteği vermek olduğunu söyledi.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı çok önemsediklerini belirten Tütüncü, "Takımımızı yıllardır burada konuk ediyoruz. Onlara böylesi güzel bir ortam sağlamaktan, arkadaşlarımızla onların yanında olmaktan, onların hizmetinde bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da bu tip farkındalıkların altını çizecek önemli çalışmaları çeşitlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Her şey Türk sporu için." diye konuştu.

Tütüncü, belediyelerin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla özel çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Basketbol takımına başarılar dileyen Tütüncü, "Onları büyük bir inanç içerisinde gördüm. Bu da beni mutlu etti. 'Bir üst lige çıkacağız ve güçlü olacağız, inanıyoruz' dediler. Gördüm ki inanıyorlar ve başaracaklar. Yolları açık olsun." dedi.

Tekerlekli Sandalye, Hakan Tütüncü, basketbol, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'den Tekerlekli Basketbol Takımı'na ziyaret - Son Dakika


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