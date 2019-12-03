Son Dakika Haberleri: Kepez Belediyesi'nden "Bir İş Bir Aileyi Kurtarır" projesi
Son Dakika Güncel Kepez Belediyesi'nden 'Bir İş Bir Aileyi Kurtarır' projesi - Son Dakika

Kepez Belediyesi'nden "Bir İş Bir Aileyi Kurtarır" projesi

6 saat önce

Antalya'da Kepez Belediyesince engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla "Bir İş Bir Aileyi Kurtarır" projesi hayata geçirildi.

Kepez Belediyesi'nden

Antalya'da Kepez Belediyesince engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla "Bir İş Bir Aileyi Kurtarır" projesi hayata geçirildi.

Kepez Belediyesi Meclis Salonunda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Kepez Belediyesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye Beyazay Derneği ve Engelliler Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen "Bir İş Bir Aileyi Kurtarır" adlı projenin tanıtımı yapıldı.

Burada konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, sadece engelli bireylerin değil, onların ailelerinin de hayata daha aktif bir şekilde katılmaları için programlar yaptıklarını ifade etti.

Projesi kapsamında ilk aşamada 50 engelli bireye iş istihdamının sağlanacağını belirten Tütüncü, "Proje kapsamında zaman zaman istihdam sağlayacağız. İkinci aşamada 50 kişiye daha iş bulacağız. Böylelikle mutlu engelli bireylerin sayısını artırmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Tütüncü, işe alınan engelli bireylere belediyenin kariyer ofisinde bir ay boyunca personel eğitimi verileceğini sözlerine ekledi.

Daha sonra belediye bahçesinde toplanan katılımcılar, "engelsiz bir dünya" sloganıyla gökyüzüne mavi balon bıraktı.

Kepez Belediyesi, Antalya, Kepez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:02 Kaynak: AA
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