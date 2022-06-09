Kepez'de açık hava temalı Orman Kütüphanesi açılacak

Kepez Belediyesi'nin rengarenk ahşap hobbit evinin de bulunduğu açık hava temalı Orman Kütüphanesi yarın düzenlenecek törenle hizmete açılacak.
Kepez Belediyesi, Tren Kütüphane ve Dr. Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi'nin ardından Dokumapark'a 1500 metrekare alana Orman Kütüphanesini kazandırdı.
Rengarenk ahşap evler ve hobbit evinin de içinde bulunduğu Orman Kütüphanesinin yarın saat 16.00'da törenle açılışı gerçekleştirilecek.
Açık hava okuma alanları, doğal ağaçlardan mamul edilen açık hava kitaplıkları, aydınlatmasıyla masalsı bir ortamda kitap ve doğaseverleri ağırlayacak.
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