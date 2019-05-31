Son Dakika Haberleri: Kepez'de çalışanlara çifte bayram
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Kepez'de çalışanlara çifte bayram

42 dakika önce

Kepez Belediyesi, 2019 mali yılının ikinci ikramiye ve birinci özendirme ödemelerini işçi personeline 9 günlük bayram tatilinin son mesai gününde ödedi.

Kepez'de çalışanlara çifte bayram, System.String[]
Kepez Belediyesi, 2019 mali yılının ikinci ikramiye ve birinci özendirme ödemelerini işçi personeline 9 günlük bayram tatilinin son mesai gününde ödedi.

Kepez'in gelişiminde ve güzelleşmesinde çalışanlarının büyük emeği olduğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "2019 mali yılının ikinci ikramiyesi ve birinci özendirmesini işçi kardeşlerimizin hesaplarına yatırdık. Tüm işçilerimiz, ikramiye ve özendirmelerini bayramda aileleri ile birlikte güle güle harcasınlar." dedi. Başkan Tütüncü, tüm personele gayret ve emeklerinden dolayı da teşekkür etti. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:51 Kaynak: İHA
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