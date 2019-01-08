Son Dakika Haberleri: Kepez'den Gençlik Buluşması

Kepez'den Gençlik Buluşması

1 saat önce

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'ni ziyaretinde, Şubat ayı içerisinde üniversite öğrencilerine yönelik kültür ve eğlence gecesi düzenleyeceklerinin müjdesini verdi.

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Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'ni ziyaretinde, Şubat ayı içerisinde üniversite öğrencilerine yönelik kültür ve eğlence gecesi düzenleyeceklerinin müjdesini verdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde, üniversite öğrencileriyle buluştu. Tütüncü, kişisel gelişim atölyesindeki buluşmada, sohbet ettiği ve taleplerini dinlediği üniversite öğrencileriyle, çiğ köfte eşliğinde türküler söyledi.

Başkan Tütüncü, Akdeniz Üniversitesi'ne yakın bir mesafede bulunan Kültür Mahallesi'nin, döneminde yaşadığı değişimle üniversite gençliğinin merkezi haline geldiğini söyledi.

"Gençlere yönelik en önemli eser"

Antalya Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kepez Belediyesi işbirliğinde yapıldığına işaret eden Tütüncü, "Akdeniz Üniversitesi'nin hemen yanındaki Kültür Mahallesi'ne gençlik merkezi yapalım fikrini geliştirdiğimizde takvimler 2011'i gösteriyordu. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile el ele vererek, gençlerimize bu tesisi kazandırdık. Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'miz, gençlere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimiz için en önemli eserlerimizden biri oldu. Gençlerimiz, bu tesiste hem spor yapıyor hem de kültür ve sanatın çeşitli dallarıyla ilgileniyorlar" ifadesini kullandı.

"Gençlere özel projeler"

Tütüncü, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi işbirliği ile gençlerin hayata daha sıkı bağlanmalarına, kültürel, sanatsal ve entelektüel bakımından kendilerini geliştirmelerine yönelik projeleri hayata geçireceklerini de kaydetti.

Gençlerin ilgi alanlarına göre çeşitli projeleri, aktiviteleri gerçekleştirmeye gayret gösterdiklerini aktaran Başkan Hakan Tütüncü, öğrencilere; "Finallerden sonra Şubat ayı içerisinde Özgecan Aslan Gençlik Merkezimiz ile üniversite öğrencilerimiz için çok güzel bir kültür ve eğlence gecesi düzenleyeceğiz" dedi.

Tütüncü, söyleşiden önce badminton spor dalında eğitim alan öğrencilerle sohbet etti ve antrenörlerinden bu spor dalı hakkında bilgi aldı. Söyleşiye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da katıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:33 Kaynak: İHA

Antalya, Hakan Tütüncü, Kepez, Güncel
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