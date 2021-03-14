Kepez'e 10 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu - Son Dakika

Kepez'e 10 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu

14.03.2021 14:06
Kepez'e 10 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu, System.String[]

Kır Çiçeği Caddesi ile Duacı arasında yapımı devam eden 10 kilometrelik bisiklet yolu güzergahının Alparslan Türkeş Bulvarı kısmındaki çalışmaları inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, " Bu şehirdeki en kaliteli, en nitelikli, en güzel bisiklet yolları Kepez'de olacak.

Kır Çiçeği Caddesi ile Duacı arasında yapımı devam eden 10 kilometrelik bisiklet yolu güzergahının Alparslan Türkeş Bulvarı kısmındaki çalışmaları inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, " Bu şehirdeki en kaliteli, en nitelikli, en güzel bisiklet yolları Kepez'de olacak. " dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kır çiçeği Caddesi ile Duacı arasında yapımı devam eden 10 kilometrelik bisiklet yolu çalışmalarını inceledi. Çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürü Ali Aslan'dan bilgi alan Başkan Tütüncü, bisiklet yolu yapımında çalışan belediye personeliyle sohbet etti. Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde devam eden çalışmaları yanındaki bürokratları ile beraber inceleyen Tütüncü, bisiklet yoluyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tütüncü, Bugün güzel bir müjdeyi daha hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Söz vermiştik. 2021 bisiklet yolları için de özel bir çalışma yaptığımız bir yıl olacaktı. Kır Çiçeği Caddesi'nden Duacı'ya kadar kesintisiz 10 kilometreden daha fazla bisiklet yolu yapacağımız çalışmayı başlattık. " diye konuştu.

10 kilometreden fazla bisiklet yolu

Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki çalışmaları incelediklerini belirten Tütüncü, "Bisiklet için özel yollar oluşturuldu. ve 10 kilometre boyunca kesintisiz bisiklet yolundan çıkmadan ulaşım mümkün hale gelecek. Her şeyin en güzeli Kepez'de. Şimdi sıra bisiklet yollarına geldi. Bisiklet yollarının da en güzeli Kepez'de oluyor. Kır çiçeği Caddesi'nden Duacı'ya kadar 10 kilometrelik bir alanda kesintisiz bisikletle ulaşım mümkün hale geliyor. Bu çalışmamız iki açıdan faydalı. Birincisi bisikletle ulaşım daha güvenli bir zeminde gerçekleştirilecek bu bisiklet yollarımızla… İkincisi de bisiklet kullanan hemşehrilerimiz aynı zamanda da spor yapmış olacaklar. Onların sağlığına da iyi gelecek bir çalışma " dedi. - ANTALYA

Kepez'e 10 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu
Kepez'e 10 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu
Kepez'e 10 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu
Kepez'e 10 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu
Kepez'e 10 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kepez'e 10 kilometrelik kesintisiz bisiklet yolu - Son Dakika


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