Kepez'e 1500 kişilik Kır Düğünü alanı - Son Dakika

Kepez Belediyesi' ParkFuntastic'te, Covid-19 tedbirlerinde normalleşme sürecine geçilmesiyle açılan 'Kır Düğün Salonu' evlenecek çiftlerin ilgi odağı oldu.

Pandemiyle beraber kapalı alanlardaki düğünler, yerini açık havada yapılan kır düğünlerine bıraktı. Kepez Belediyesi'nin halkın kullanımına kazandırdığı ormanlık alan içerisindeki ParkFuntastic'te, Covid-19 tedbirlerinde normalleşme sürecine geçilmesiyle açılan 'Kır Düğün Salonu' evlenecek çiftlerin gözdesi oldu. Doğanın kucağında 3 dönümlük alan üzerine kurulan 1500 kişi kapasiteli Kır Düğün Salonu'nda evlenecek çiftlere ve konuklara konforlu bir düğün salonunda bulabilecekleri her türlü imkan sunuluyor. Kır Düğün Salonu'nda gelin ve damadın hazırlanması ve beklemesi için kalp dekorlu ev konseptinde şirin gelin-damat odası, yürüyüş yollarında kırmızı halılar, masadan sandalyeye, çiçeklere kadar saflığı ve yeni başlangıçları temsil eden beyaz renk hakim.

Evlenecek çiftlerin gözdesi oldu

ParkFuntastic'teki eğlence tesisinde incelemelerde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, son günlerde evlenecek çiftlerin gözde mekanı olan 'Kır Düğün Salonu'nu da ziyaret etti. Düğün yapacak çiftlere sosyal medya hesaplarından seslenen Tütüncü, "Şu sıralarda düğün yapacaklara, dünya evine girmeye hazırlanan gençlere, onların ailelerine güzel bir haberim var. Kepez'de fantastik park'ta çam ormanlarının içerisinde, bu mis gibi doğa parçasının içerisinde, yeşilliklerin üzerinde, güzel bir kır düğün alanı yaptık. Şu sıralar belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden birisi de bu Konuklarınızı güzel bir ortamda ağırlayın, hayatınızın en mutlu gününü özel bir ortamda geçirin, diye yaptığımız bu tesisimiz, pandemi sınırlandırılmasının kalktığı günden itibaren hemşehrilerimizin, gençlerimizin, ailelerimizin, kıymetli misafirlerinin hizmetinde. Yeni, Kır Düğün Salonumuz Antalya'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ANTALYA