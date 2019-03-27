Son Dakika Haberleri: Kepez'in Belediyespor Bölge Şampiyonasında İkinciliğe Yükseldi

Kepez'in Belediyespor Bölge Şampiyonasında İkinciliğe Yükseldi

1 saat önce

Kepez Belediyesi Spor Kulübü U18 genç kız basketbol takımı, Lig'de aldığı sonuçlarla bölge şampiyonasında ikinciliğe yükselerek, Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Kepez'in Belediyespor Bölge Şampiyonasında İkinciliğe Yükseldi, System.String[]
Kepez Belediyesi Spor Kulübü U18 genç kız basketbol takımı, Lig'de aldığı sonuçlarla bölge şampiyonasında ikinciliğe yükselerek, Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun en önemli alt yapı organizasyonlarından olan U18 Genç Kızlar Bölge Şampiyonası 19 Mart- 23 Mart tarihleri arasında Aydın Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Şampiyonada B grubunda karşılaştığı rakiplerini açık ara farkla yenip namağlup grup lideri olan Kepez Belediyespor U18 genç kız basketbol takımı, A grubu lideriyle final maçında karşılaştı. Ege gelişim sanat 55 - 53 Kepez Belediyespor skorunda 2 sayı farkla Potanın Perileri 2. oldu ve 30 Nisan'da Hatay da yapılacak olan Anadolu Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

"Gençlerimizle gurur duyuyoruz"

Sporcuların galibiyetinden mutlu olduğunu belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Yeni kurulan ve çıktıkları her maçta açık ara farkla galip gelen kızlarımızın bu kadar başarı elde etmesi ve bulundukları noktaya gelmeleri bizleri çok mutlu ediyor. Yaptığımız atılımların, geliştirdiğimiz projelerin bu başarılar sonucunda doğru bir çizgide olduğundan emin oluyoruz. Spora, gençlere, bizden imkan isteyen 7'den 70'e tüm hemşehrilerimize her zaman destek olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Kepezimizi her anlamda ileri taşıdık ve hep birlikte daha da ileriye ulaştıracağımıza inanıyorum. Kızlarımızla, gençlerimizle gurur duyuyor ve onları tebrik ediyorum."dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:33 Kaynak: İHA

Kepez Belediyesi, basketbol, Genç, Kepez, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dorukhan Toköz Meydan Okudu: Fransa'yı Yenmek İçin Sahaya Çıkacağız Galatasaray Efsanesi Paul Dawkins Hayatını Kaybetti! Sevgilisinin, "Düşeceğim Ne Olur Dur" Sözlerine Aldırmayan Maganda, Trafiği Birbirine Kattı Devletten İş Kuran Gençlere Vergi ve Prim Desteği
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 15:51:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kepez'in Belediyespor Bölge Şampiyonasında İkinciliğe Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]