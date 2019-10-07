Son Dakika Haberleri: Kepsut'ta araca uyuşturucu operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Kepsut'ta araca uyuşturucu operasyonu

Kepsut'ta araca uyuşturucu operasyonu

42 dakika önce

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kepsut'ta araca uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçta bulunan 3 kişi jandarma tarafından göz altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mestanlar mahallesinde 16 plakalı aracı durdurdu. Araçta ve M.Ç., Y.B. ve H.B. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada 150 gram kubar esrar ile (1) adet kova diye tabir edilen uyuşturucu aparatı ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla M.Ç., Y.B ve H.B. isimli şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Kepsut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:23 Kaynak: İHA
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