Kepsut'ta araca uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri bir araçta uyuşturucu madde ele geçirdi. Araçta bulunan 3 kişi jandarma tarafından göz altına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mestanlar mahallesinde 16 plakalı aracı durdurdu. Araçta ve M.Ç., Y.B. ve H.B. isimli şahıslar üzerinde yapılan aramada 150 gram kubar esrar ile (1) adet kova diye tabir edilen uyuşturucu aparatı ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla M.Ç., Y.B ve H.B. isimli şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı. - BALIKESİR