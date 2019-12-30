Kerem Bürsin, Tarık Akan'ın rolünü mü oynayacak? - Son Dakika
Son Dakika Magazin Kerem Bürsin, Tarık Akan'ın rolünü mü oynayacak? - Son Dakika Magazin

Kerem Bürsin, Tarık Akan'ın rolünü mü oynayacak?

6 saat önce

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Baraj dizisinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın rollerini kimin oynacağı belli olmak üzere. Türkan Şoray'ı Biran Damla Yıldız oynayacak.

Kerem Bürsin, Tarık Akan'ın rolünü mü oynayacak?, System.String[]

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Baraj dizisinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın rollerini kimin oynacağı belli olmak üzere. Türkan Şoray'ı Biran Damla Yıldız oynayacak. Tarık Akan'ın Orhan rolü için ise Kerem Bursin'e teklif götürüldü.

Türkan Şoray, Tarık Akan, Altuntaş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:07 
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