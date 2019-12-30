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Kerem Bürsin, Tarık Akan'ın rolünü mü oynayacak?
6 saat önce
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Baraj dizisinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın rollerini kimin oynacağı belli olmak üzere. Türkan Şoray'ı Biran Damla Yıldız oynayacak.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Baraj dizisinde Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın rollerini kimin oynacağı belli olmak üzere. Türkan Şoray'ı Biran Damla Yıldız oynayacak. Tarık Akan'ın Orhan rolü için ise Kerem Bursin'e teklif götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:07
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