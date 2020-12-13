Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın

13.12.2020 22:23

Son dakika haberine göre Kereste fabrikasında korkutan yangın Fabrikanın silosunda çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürüldü Düzce Merkeze bağlı Şaziye köyünde bir kereste fabrikasında yangın çıktı.

Kereste fabrikasında korkutan yangın

Fabrikanın silosunda çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürüldü

DÜZCE - Düzce Merkeze bağlı Şaziye köyünde bir kereste fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yanan silo yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülerek soğutma yapıldı.

Yangın merkeze bağlı Şaziye köyünde bulunan bir kereste fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre D-100 karayolu üzerinde bulunan kereste fabrikasının silo kısmında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Çilimli, Gölyaka ve Düzce Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Kereste fabrikası çalışanları ise siloda çıkan yangının kıvılcımlarının diğer kereste ürünlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekipleri bir yandan silonun alt kısımlarından kıvılcımların gelmesini önlerken bir yandan da yanan siloya merdivenli itfaiye aracı ile müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın
Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın

İtfaiye, Yangın, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sergen Yalçın Alanya maçı sonrası patladı: Hakemler berbat, kimle mücadele edeceğimizi şaşırdık Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşısı ABD'de son aşamayı geçip onayı aldı Lille Bordeaux'yu 2-1 mağlup etti ve iç sahadaki yenilmezliğini sürdürdü Galatasaray'da bir futbolcu koronavirüse yakalandı Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve tablet açıklaması Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti Son Dakika: Türkiye'de 13 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 218 kişi vefat etti, 26 bin 919 yeni vaka tespit edildi Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Sahte polis, gerçek sivil polise kimlik sorunca yakalandı Sahte polis, gerçek sivil polise kimlik sorunca yakalandı         
21:15
Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu         
21:00
Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu Alkol şişede durduğu gibi durmuyor! Koronavirüsün zirve yaptığı şu günlerde İngiliz gençler sosyal mesafeyi unuttu         
20:16
Fox TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor Fox TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor         
19:49
Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı         
17:59
Manisa'da otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı Manisa'da otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı         
16:08
Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlanırken evine hırsız girdi Paolo Rossi son yolculuğuna uğurlanırken evine hırsız girdi         
16:07
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada Erdoğan'ın verdiği kira müjdesinin detayları ortaya çıktı! Elektrik, su ve doğal gaz faturaları da masada         
14:04
2 aylık buzağıya cinsel saldırı, 2 aylık buzağıya cinsel saldırı, "mala zarar verilmedi" gerekçesiyle cezasız kaldı         
11:00
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Minsk Grubu'na ayar: Sizi buraya ben çağırmadım, hadi konuşun, sizi dinliyorum         
10:43
Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı         
21:21
Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı         
20:15
Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 22:32:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Kereste fabrikasında korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei