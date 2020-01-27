Kerim Frei, FC Emmen'e kiraladı
6 saat önce
Başakşehir Kulübü, futbolcusu Kerim Frei'yi sezon sonuna kadar Hollanda ekibi FC Emmen'e kiraladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:59 Kaynak: İHA
Başakşehir Kulübü, futbolcusu Kerim Frei'yi sezon sonuna kadar Hollanda ekibi FC Emmen'e kiraladı.
Kulüpten transfere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Kerim Frei, sezon sonuna kadar Hollanda 1. Lig ekiplerinden FC Emmen'e kiralanmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL
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