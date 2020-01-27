Kerim Frei, FC Emmen'e kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kerim Frei, FC Emmen'e kiraladı - Son Dakika Spor

Kerim Frei, FC Emmen'e kiraladı

6 saat önce

Başakşehir Kulübü, futbolcusu Kerim Frei'yi sezon sonuna kadar Hollanda ekibi FC Emmen'e kiraladı.

Kerim Frei, FC Emmen'e kiraladı, System.String[]

Başakşehir Kulübü, futbolcusu Kerim Frei'yi sezon sonuna kadar Hollanda ekibi FC Emmen'e kiraladı.


Kulüpten transfere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcumuz Kerim Frei, sezon sonuna kadar Hollanda 1. Lig ekiplerinden FC Emmen'e kiralanmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kerim Frei, Başakşehir, Hollanda, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:59 Kaynak: İHA
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