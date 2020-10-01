Kerkük'te DEAŞ saldırısı : 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kerkük'te DEAŞ saldırısı : 3 ölü, 1 yaralı

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişinin öldüğü, bir çocuğun yaralandığı belirtildi.

Kerkük'te DEAŞ saldırısı : 3 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişinin öldüğü, bir çocuğun yaralandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün Laylan kasabasına bağlı Şorca köyüne terör örgütü DEAŞ mensuplarının saldırdığını söyledi.

Saldırıda aynı aileden 3 kişinin öldüğünü, 1 çocuğun da yaralandığını kaydeden Kemal, olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve güvenlik gücünün sevk edildiğini aktardı.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığı bilgisini veren Kemal, kırsal bölgelere kaçan teröristleri arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kerkük, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kerkük'te DEAŞ saldırısı : 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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