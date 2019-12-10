Son Dakika Haberleri: Kerpiç evde göçük: 3 ölü (3)
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Kerpiç evde göçük: 3 ölü (3)

6 saat önce

Konya'nın Karatay ilçesinde kerpiç bir evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Karatay ilçesinde kerpiç bir evde meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akçeşme Mahallesi Akçeşme Sokağı'ndaki kerpiç evde sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Çevredekilerin evde enkaz altında kalanların olduğu yönündeki ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bu sabah merkez Karatay ilçesinde üzücü bir olay yaşandığını söyledi.

İhbarı aldıktan sonra tüm ekiplerin olay yerine sevk edildiğini dile getiren Toprak, "Şu anda enkaz altından 2'si çocuk 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Enkaz altında başka kimsenin olmadığını öğrendik." dedi.

Kerpiç evde göçük: 3 ölü (3)

Karatay, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:05 Kaynak: AA
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