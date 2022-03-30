Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu Erikli'de su sorununun çözüme kavuşturulduğunu belirtti - Son Dakika
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Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu Erikli'de su sorununun çözüme kavuşturulduğunu belirtti

30.03.2022 09:04
Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu Erikli'de su sorununun çözüme kavuşturulduğunu belirtti

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Erikli sahilindeki su sorununun çözüme kavuştuğunu bildirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Erikli sahilindeki su sorununun çözüme kavuştuğunu bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin son yılların en büyük yatırımlarından birini gerçekleştirdiğini belirtti.

Yıllardır bekleyen sorunun çözüldüğünü aktaran Helvacıoğlu, "Bu projenin, Erikli için bir kalemde yapılmış en büyük yatırım olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu kadar önemli bir projenin 6 ay gibi kısa bir sürede yüzde 80 seviyesine gelmesi çok önemli. Bu önemli yatırım projesi ile su hatları yenilendi ve altyapıda kapsamlı bir dönüşüm yaşandı." ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu, su aboneliği için peşin ödemelerin 31 Mart'ta biteceğini ifade etti.

Erikli'de yaklaşık 2 bin 500 kişinin su abonesi olduğunu belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"31 Mart'a kadar peşin ödemeler artık bitiyor. 6 bin 625 lira olan bedel süresi perşembe günü sona eriyor. Bu tarihten sonra peşin ödeme olmuyor. 8 bin 932 liralık bedel tarifesi uygulamasına geçiliyor. Bu da 3 eşit taksitte, 2022-2023 ve 2024 yıllarında eşit olarak ödenecek.

Eski şebekeden su vermeyi bitirip yeni şebekeden su vermeye başlayacağız. Abone olanlar su alacaklar. Erikli'de yollarda su çalışması nedeniyle bozulmalar var. Ancak amacımız hizmet üretmek. Sonrasında yolları elbette yapacağız."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu Erikli'de su sorununun çözüme kavuşturulduğunu belirtti - Son Dakika


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