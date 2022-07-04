Keşan'da 2 hektar orman yandı

Keşan'da Paşayiğit Mahallesi ile Karacaali köyü arasındaki ormanda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbarla bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Korudağ'da konuşlu 1 helikopter de yangına havadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü.Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

Paşayiğit, Keşan, Güncel, Son Dakika

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