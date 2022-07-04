Keşan'da 2 hektar orman yandı - Son Dakika
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Keşan'da 2 hektar orman yandı

04.07.2022 11:56

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.

Keşan'da Paşayiğit Mahallesi ile Karacaali köyü arasındaki ormanda, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbarla bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Korudağ'da konuşlu 1 helikopter de yangına havadan müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü.Yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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Edirne'de çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü Edirne'de çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü Keşan'da iki kenevir bahçesine polis baskını Keşan'da iki kenevir bahçesine polis baskını
Kaynak: DHA

Paşayiğit, Keşan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da 2 hektar orman yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keşan'da 2 hektar orman yandı - Son Dakika
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