Keşan'da Gazeteciler Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Keşan'da Gazeteciler Günü Kutlandı

Keşan\'da Gazeteciler Günü Kutlandı
11.01.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Özcan, basın emekçilerinin önemini vurgulayarak başarı diledi.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Özcan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçedeki bir tesiste düzenlenen toplantıda, basın mensuplarının kamuoyunun doğru, tarafsız ve hızlı bilgiye ulaşması için gece gündüz emek verdiğini belirtti.

Toplumun sesi olan ve demokrasinin temel taşlarından biri olarak önemli bir sorumluluğu üstlenen basın emekçilerinin fedakarca çalıştığını aktaran Özcan, "Zor şartlar altında dahi meslek ilkelerinden ödün vermeden görev yapan gazetecilerimiz, kentimizin hafızasını tutan, yaşananları kayda geçiren en kıymetli tanıklardır. Verdikleri emek, gösterdikleri özveri ve halkı bilgilendirme konusundaki kararlılıkları her türlü takdirin üzerindedir." ifadelerini kullandı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Özcan, basın mensuplarına çalışmalarında başarı diledi.

Özcan, temizlik işleri personeliyle buluştu

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Özcan, ziyarette özverili çalışmalarından dolayı personeli tebrik etti.

Yeni yıl için yol haritası belirlediklerini aktaran Özcan, "Alın teriyle Keşan'ı her gün daha yaşanabilir kılan çalışma arkadaşlarımızla birlikte disiplin, sorumluluk ve çalışkanlık anlayışıyla hareket etmeye devam edeceğiz. Daha temiz, daha düzenli bir Keşan için durmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler kültür gezisine katıldı

Uzunköprü Kaymakamlığınca öğrencilere yönelik kültür gezisi düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre öğrenciler, İstanbul'un tarihi ve kültürel değerlerini yerinde görerek bilgi edindi.

Osmanlı'dan günümüze uzanan kültürel bir hazine olan Rami Kütüphanesi'ni de ziyaret eden öğrenciler burada hem modern kütüphane hizmetlerini deneyimledi hem de geçmişle bugünü buluşturan eşsiz atmosferi keşfetti.

Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Keşan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da Gazeteciler Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

11:07
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor
Motorine 1 lira 8 kuruş zam geliyor
10:37
AKOM saat verdi, İstanbul’a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var
10:15
İran’dan protestolara destek veren ABD ve İsrail’e tehdit
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit
09:51
Trump’tan bir ilk Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi
Trump'tan bir ilk! Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi
09:49
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı Her şey 3 dakika sürmüş
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş
09:39
İstanbul’un göbeğindeki AVM’de korkunç olay 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti
İstanbul'un göbeğindeki AVM'de korkunç olay! 2. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 11:54:25. #7.11#
SON DAKİKA: Keşan'da Gazeteciler Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.