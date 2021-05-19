Keşan'da hemşirelerin KOVİD-19 mücadelesinin anlatıldığı sergi açıldı - Son Dakika

Keşan'da hemşirelerin KOVİD-19 mücadelesinin anlatıldığı sergi açıldı

Keşan Devlet Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yusuf Arıca'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde hemşirelerin çalışmalarının yansıtıldığı fotoğraf sergisi açıldı.

Keşan Devlet Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yusuf Arıca'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde hemşirelerin çalışmalarının yansıtıldığı fotoğraf sergisi açıldı. Keşan Devlet Hastanesi yönetimi "Hemşireler Haftası"nı kutlayarak Kovid-19 ile mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmalar nedeniyle hemşirelere teşekkür etti. Hafta kapsamında Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Arıca'nın, Kovid-19 ile mücadele sürecinde hemşirelerin çalışmalarının yansıtıldığı fotoğraf sergisi de açıldı. Sergiye sağlık çalışanları ile vatandaşlar ilgi gösterdi.

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