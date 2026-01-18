Keşan'da Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
Keşan'da Kar Yağışı Etkili Oldu

18.01.2026 11:59
Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı, yollar beyaza büründü.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar, çatılar ve araçlar beyaza büründü.

Meteorolojinin uyarısının ardından Keşan'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte araçlar, çatılar ve yerler beyaza büründü. Hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu ilçede, Karayolları ve belediye ekipleri de yollarda olası olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor. Polis ekipleri de olası kazalara karşı denetimlerini arttırdı.

Kaynak: DHA

