Keşan\'da Kuvvetli Lodos Etkili

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesinde kuvvetli lodos etkili oldu. Lodos nedeniyle sahildeki bazı işletmeleri su basarken, limana bağlı teknelerde hasar oluştu.

Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli lodos, Keşan ilçesine bağlı Yayla köyü sahilinde dev dalgalara neden oldu. Lodos nedeniyle sahildeki bazı işletmeleri su basarken, limana bağlı teknelerde hasar oluştu. Bazı tekne sahipleri, kendi çabalarıyla teknelerini karaya çıkardı. Tesis işletmecisi Mustafa Altunhan, "Saros Körfezi'nde böyle bir lodos görmedim. Küresel ısınmanın bir sonucu. Tesisin içine kadar dalgalar giriyor. Her yer su altında kaldı" dedi. Enez ilçe sahilinde de lodos etkili oldu. Bazı barakalar zarar görürken; yetkililer, sahil kesiminde yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.