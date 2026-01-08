Keşan'da Lodos Önlemleri Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Keşan'da Lodos Önlemleri Alındı

Keşan\'da Lodos Önlemleri Alındı
08.01.2026 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Keşan'da şiddetli lodos nedeniyle çatı malzemeleri düşerken, önlemler alındı ve halk uyarıldı.

KEŞAN'DA LODOS ÖNLEMİ

Edirne'nin Keşan ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle bazı apartmanların çatı kaplama malzemeleri, yola savruldu. Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kopma riski olan bazı çatı malzemelerini sökerken, devrilme riski bulunan bacalara da müdahalede bulunuldu. Keşan Belediyesi'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şehrimizde etkisini artıran şiddetli lodos nedeniyle olası risklere karşı itfaiye ekiplerimizle birlikte teyakkuza geçtik. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, gibi olumsuzluklara karşı sahada aktif olarak önlem alıyor, gelen ihbarlara hızlı şekilde müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz; riskli bölgelerde denetimlerini artırmış, gerekli görülen noktalarda güvenlik önlemleri almıştır. Olası can ve mal kaybını önlemek adına çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, balkon, çatı ve pencere önlerinde gevşek eşya bulundurmamalarını, ağaç, direk ve tabelalara yakın alanlarda dikkatli olmalarını talep ediyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyor, hemşehrilerimizin güvenliği için tüm imkanlarımızla sahada olmaya devam ediyoruz" denildi.

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, Güncel, Keşan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da Lodos Önlemleri Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

18:15
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
17:50
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:35:03. #7.11#
SON DAKİKA: Keşan'da Lodos Önlemleri Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.