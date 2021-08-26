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Kesim yaparken ağacın altında kalan kadın öldü - Son Dakika

Kesim yaparken ağacın altında kalan kadın öldü

26.08.2021 13:40
Kesim yaparken ağacın altında kalan kadın öldü, System.String[]

Bolu'nun Mengen ilçesinde orman işçisi 4 çocuk annesi Nebiye Yiğit, kesim yapıldığı sırada devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Bolu'nun Mengen ilçesinde orman işçisi 4 çocuk annesi Nebiye Yiğit, kesim yapıldığı sırada devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Mengen ilçesine bağlı Yellice Demirciler Köyü Kese Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi Mustafa Yiğit ile birlikte orman işçisi olarak çalışan 4 çocuk annesi Nebiye Yiğit (38) kesim yapmak için ormana gitti. Yiğit çifti kestikleri ve askıda kalan bir ağacı traktör ve halat yardımıyla çekmeye çalıştı. Çiftin çekmeye çalıştığı ağaç yön değiştirerek Nebiye Çiftçi'nin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Nebiye Yiğit'in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Mustafa Yiğit, Toros Dağları, Mengen, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kesim yaparken ağacın altında kalan kadın öldü - Son Dakika


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