Son Dakika Haberleri: Kesin Aday Listesi

Kesin Aday Listesi

1 saat önce

Muğla'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesin Aday Listesi, System.String[]
Muğla'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.


Muğla'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.


İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.


Kesinleşen listelere göre Muğla'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Büyükşehir : Mehmet Nil Hıdır (Cumhur İttifakı)

Bodrum: Tahir Ateş (Cumhur İttifakı)

Dalaman: Muhammet Karakuş (Cumhur İttifakı)

Fethiye: Muhittin Kayabaş (Cumhur İttifakı)

Kavaklıdere: Mehmet Demir (Cumhur İttifakı)

Köyceğiz: Kamil Ceylan (Cumhur İttifakı)

Marmaris: Serkan Yazıcı (Cumhur İttifakı)

Menteşe: Gültekin Akça (Cumhur İttifakı)

Milas: Barış Saylak (Cumhur İttifakı)

Seydikemer: Yakup Otgöz (Cumhur İttifakı)

Ula: İsmail Akkaya (Cumhur İttifakı)

Yatağan: Mustafa Toksöz (Cumhur İttifakı)

Cumhuriyet Halk Partisi

Büyükşehir: Osman Gürün (Millet İttifakı)

Dalaman: Muhammet Şaşmaz

Bodrum: Ahmet Aras

Datça: Gürsel Uçar

Fethiye: Alim Karaca

Kavaklıdere: Kenan Ay (Millet İttifakı)

Köyceğiz: Hüseyin Erol (Millet İttifakı)

Marmaris: Mehmet Oktay (Millet İttifakı)

Menteşe: Bahattin Gümüş

Milas: Muhammet Tokat (Millet İttifakı)

Ortaca: Mehmet Sertkaya (Millet İttifakı)

Seydikemer: İbrahim Ertürk

Ula: Ümit Karaarslan

Yatağan: Halil Arslan (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi

Datça: Feyzullah Gülada (Cumhur İttifakı)


Ortaca: Alim Uzundemir (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti

Fethiye: Nagehan Bulut

Bodrum: Mehmet Tosun

Ula: Bekir Tavas

Seydikemer: Eşref Şen

Dalaman: Sedat Kızıl

Menteşe: Ayşin Evgeç Dalgıç

Datça: Levent Aslan

Demokratik Sol Parti

Büyükşehir: Sevgi Küpeli

Bodrum: Necati Utkan

Menteşe: Ali Durna

Milas: Mehmet Salih Ayaz

Marmaris: Ali Acar

Ortaca: İsmail Can Varol

Vatan Partisi

Büyükşehir: Günal Dal

Bodrum: Şeref Bozkurt

Dalaman: Hüseyin Türkay

Datça: Ayfer Özarslan

Fethiye: Selçuk Selvi

Kavaklıdere: Mehmet Özer

Köyceğiz: Ali İzcioğlu

Milas: Latif Akgül

Ortaca: Selahattin Kozak

Seydikemer: Ahmet Köse

Ula: Mehmet Tiryaki

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyükşehir: Halil Birinci

Bodrum: Ergün Bülten

Dalaman: Adil Göksel

Datça: Mustafa Bahadır

Fethiye: Zahide Zülal Yıldız

Kavaklıdere: Meral Bülten

Köyceğiz: Fatma Karasakal

Marmaris: Burak Karataşoğlu

Menteşe: Şenol Genç

Milas: Çetin Çukur

Ortaca: Osman Öztürk

Seydikemer: Perihan Kaplan

Ula: Fetehne Birol

Yatağan: Ercan Kuşçu

Türkiye Komünist Partisi

Büyükşehir: Caner Şahin

Bodrum: Cem Buksur

Yatağan: Engin Anbarcı

Ortaca: Fatma Arslan

Fethiye: Mehmet Özcan Yılmaz

Menteşe: Aydın Turan

Demokrat Parti

Büyükşehir: Mehmet Kocadon

Bodrum: İbrahim Kaynar

Dalaman: Beyhan Korkut

Milas: Ali Doğan Serçek

Ortaca: Hasan Karaçelik

Yatağan: Mehmet Serhat Serdaroğlu

Saadet Partisi


Büyükşehir: Turhan Tutumlu


Bodrum: Ahmet Ergin


Dalaman: Kemal Yurt


Datça: Celal Can Hacıhasanoğlu


Fethiye: Hakkı Kavas


Kavaklıdere: Onur Can


Köyceğiz: Sayit Aydın


Marmaris: İlhan Özler


Menteşe: Ömer Yenice


Milas: Emin Eren


Ortaca: Bayram Çelik


Seydikemer: Hüseyin Karabulut


Ula: Gülfem Okur


Yatağan: Hayrettin Yaya

Bağımsız Adaylar

Muğla Büyükşehir Belediyesi: Behçet Saatcı

Muğla Büyükşehir Belediyesi: Müşteba Karamanoğlu

Menteşe: Cevdet Güven

Ortaca: Samahattin Nazlı

Ortaca: Zafer Kundakçı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:08 Kaynak: AA

Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçime Sayılı Günler Kala HDP, Batıdaki Adaylarını Geri Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'a Kadar Düzene Girmezse Tanzim Satışı 81 İle Yayacağız

Son Dakika! Rekabet Kurumu 23 Zincir Market Hakkında Soruşturma Açtı! İşte O Marketler Osman Kavala'nın da Aralarında Olduğu 16 Sanıklı Gezi Parkı İddianamesi Kabul Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 16:50:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kesin Aday Listesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]