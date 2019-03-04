Kesin Aday Listesi

Muğla'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Muğla'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.





Muğla'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.





İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.





Kesinleşen listelere göre Muğla'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi



Büyükşehir : Mehmet Nil Hıdır (Cumhur İttifakı)



Bodrum: Tahir Ateş (Cumhur İttifakı)



Dalaman: Muhammet Karakuş (Cumhur İttifakı)



Fethiye: Muhittin Kayabaş (Cumhur İttifakı)



Kavaklıdere: Mehmet Demir (Cumhur İttifakı)



Köyceğiz: Kamil Ceylan (Cumhur İttifakı)



Marmaris: Serkan Yazıcı (Cumhur İttifakı)



Menteşe: Gültekin Akça (Cumhur İttifakı)



Milas: Barış Saylak (Cumhur İttifakı)



Seydikemer: Yakup Otgöz (Cumhur İttifakı)



Ula: İsmail Akkaya (Cumhur İttifakı)



Yatağan: Mustafa Toksöz (Cumhur İttifakı)



Cumhuriyet Halk Partisi



Büyükşehir: Osman Gürün (Millet İttifakı)



Dalaman: Muhammet Şaşmaz



Bodrum: Ahmet Aras



Datça: Gürsel Uçar



Fethiye: Alim Karaca



Kavaklıdere: Kenan Ay (Millet İttifakı)



Köyceğiz: Hüseyin Erol (Millet İttifakı)



Marmaris: Mehmet Oktay (Millet İttifakı)



Menteşe: Bahattin Gümüş



Milas: Muhammet Tokat (Millet İttifakı)



Ortaca: Mehmet Sertkaya (Millet İttifakı)



Seydikemer: İbrahim Ertürk



Ula: Ümit Karaarslan



Yatağan: Halil Arslan (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi



Datça: Feyzullah Gülada (Cumhur İttifakı)





Ortaca: Alim Uzundemir (Cumhur İttifakı)



İYİ Parti



Fethiye: Nagehan Bulut



Bodrum: Mehmet Tosun



Ula: Bekir Tavas



Seydikemer: Eşref Şen



Dalaman: Sedat Kızıl



Menteşe: Ayşin Evgeç Dalgıç



Datça: Levent Aslan



Demokratik Sol Parti



Büyükşehir: Sevgi Küpeli



Bodrum: Necati Utkan



Menteşe: Ali Durna



Milas: Mehmet Salih Ayaz



Marmaris: Ali Acar



Ortaca: İsmail Can Varol



Vatan Partisi



Büyükşehir: Günal Dal



Bodrum: Şeref Bozkurt



Dalaman: Hüseyin Türkay



Datça: Ayfer Özarslan



Fethiye: Selçuk Selvi



Kavaklıdere: Mehmet Özer



Köyceğiz: Ali İzcioğlu



Milas: Latif Akgül



Ortaca: Selahattin Kozak



Seydikemer: Ahmet Köse



Ula: Mehmet Tiryaki



Bağımsız Türkiye Partisi



Büyükşehir: Halil Birinci



Bodrum: Ergün Bülten



Dalaman: Adil Göksel



Datça: Mustafa Bahadır



Fethiye: Zahide Zülal Yıldız



Kavaklıdere: Meral Bülten



Köyceğiz: Fatma Karasakal



Marmaris: Burak Karataşoğlu



Menteşe: Şenol Genç



Milas: Çetin Çukur



Ortaca: Osman Öztürk



Seydikemer: Perihan Kaplan



Ula: Fetehne Birol



Yatağan: Ercan Kuşçu



Türkiye Komünist Partisi



Büyükşehir: Caner Şahin



Bodrum: Cem Buksur



Yatağan: Engin Anbarcı



Ortaca: Fatma Arslan



Fethiye: Mehmet Özcan Yılmaz



Menteşe: Aydın Turan



Demokrat Parti



Büyükşehir: Mehmet Kocadon



Bodrum: İbrahim Kaynar



Dalaman: Beyhan Korkut



Milas: Ali Doğan Serçek



Ortaca: Hasan Karaçelik



Yatağan: Mehmet Serhat Serdaroğlu



Saadet Partisi





Büyükşehir: Turhan Tutumlu





Bodrum: Ahmet Ergin





Dalaman: Kemal Yurt





Datça: Celal Can Hacıhasanoğlu





Fethiye: Hakkı Kavas





Kavaklıdere: Onur Can





Köyceğiz: Sayit Aydın





Marmaris: İlhan Özler





Menteşe: Ömer Yenice





Milas: Emin Eren





Ortaca: Bayram Çelik





Seydikemer: Hüseyin Karabulut





Ula: Gülfem Okur





Yatağan: Hayrettin Yaya



Bağımsız Adaylar



Muğla Büyükşehir Belediyesi: Behçet Saatcı



Muğla Büyükşehir Belediyesi: Müşteba Karamanoğlu



Menteşe: Cevdet Güven



Ortaca: Samahattin Nazlı



Ortaca: Zafer Kundakçı

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