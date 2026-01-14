KESK'ten Kadına Yönelik Şiddet Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

KESK'ten Kadına Yönelik Şiddet Uyarısı

14.01.2026 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KESK, hakim Aslı Kahraman'a silahlı saldırıyı kınayarak İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA)- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli hakim Aslı Kahraman'ın odasında savcı Muhammet Çağatay Kılıçarslan tarafından silahlı saldırıya uğramasına ilişkin "Her gecikme ve ihmal yeni bir saldırıya zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle bir an önce İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmeli, ILO'nun işyerinde şiddeti önlemeye yönelik standartları düzenleyen 190 sayılı Sözleşmesi'ne taraf olunmalıdır" açıklamasını yaptı.

KESK, savcı Muhammet Çağatay Kılıçarslan'ın hakim Aslı Kahraman'a silahlı saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşyerlerinde, sokaklarda, evlerde kadına yönelik şiddet sürüyor. Hükümet ise önlem almıyor, koruyucu ve önleyici tedbirleri hayata geçirmiyor.

Bugün de İstanbul Adliyesi'nde görevli bir hakimin, meslektaşının silahlı saldırısına uğradığını öğrendik. Kadına yönelik şiddet vakalarının hiçbirinin münferit olmadığının, bu cinsiyetçi saldırının sorumluluğunun yalnızca failiyle sınırlı olmadığının altını çiziyoruz.

Adaleti sağlamakla ve bu konuda sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlü bir savcının fail olduğu bu üzücü olay; sistemik bir sorunun ve liyakatsizliğin nelere yol açtığını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Önlem alınmadığı, ilgili araç ve mekanizmalar hayata geçirilmediği, cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik politikalar üretilmediği sürece cinsiyetçi saldırıların önünü almanın mümkün olmadığını hatırlatıyoruz.

Defalarca uyardığımız gibi: Her gecikme ve ihmal yeni bir saldırıya zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle bir an önce İstanbul Sözleşmesi'ne dönülmeli, ILO'nun işyerinde şiddeti önlemeye yönelik standartları düzenleyen 190 sayılı Sözleşmesi'ne taraf olunmalıdır.

Devletin tüm aygıtları ve yargı, kadına yönelik şiddeti önlemek ve ortadan kaldırmakla yükümlüdür. Yaşam hakkını korumak ve şiddetin her türünü ortadan kaldırmak anayasal bir görevdir.  6284 sayılı Kanun'un gereği derhal ve eksiksiz yerine getirilmelidir.  Koruma kararları kağıt üzerinde kalmamalıdır.  Şiddet failleri hakkında erteleme, indirim ve iyi hal uygulamalarıyla sürdürülen cezasızlık politikasına son verilmelidir."

Kaynak: ANKA

İstanbul Sözleşmesi, Güncel, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Güncel KESK'ten Kadına Yönelik Şiddet Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü
Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi İfadeye gitmeyecekler Bill Clinton, Epstein soruşturması için kararını verdi! İfadeye gitmeyecekler
Fransa’da çiftçilerden sert protesto: Meclisin önüne 30 ton patates döktüler Fransa'da çiftçilerden sert protesto: Meclisin önüne 30 ton patates döktüler
Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı Yorgun merminin sahibi komiser tutuklandı
Fenerbahçe, Kante ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, Kante ile anlaşmaya vardı
Görüşmeler başladı Fatih Terim geri dönüş yolunda Görüşmeler başladı! Fatih Terim geri dönüş yolunda

18:24
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
Belediyeyi denetlemeye gidenler, lüks otelde yabancı kadınlarla kaldı
18:20
Tammy Abraham’dan Aston Villa kararı
Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı
17:02
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
Rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı
16:52
’’Geldi İsmet, gitti kısmet’’ sözleri Meclis’te kavga çıkardı
''Geldi İsmet, gitti kısmet'' sözleri Meclis'te kavga çıkardı
16:21
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
Kadın hakimi bacağından vuran savcı tutuklandı
16:18
Sadettin Saran aramış Fenerbahçe’nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Sadettin Saran aramış! Fenerbahçe'nin Sörloth teklifinin detayları ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 19:03:03. #7.11#
SON DAKİKA: KESK'ten Kadına Yönelik Şiddet Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.