Son Dakika Haberleri: Kesmetepe'de seçimi Ali Yılmaz kazandı
Son Dakika Genel Haber

Kesmetepe'de seçimi Ali Yılmaz kazandı

1 saat önce

Kesmetepe'de seçimi Ali Yılmaz kazandıADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre DSP adayı Ali Yılmaz kazandı.

Kesmetepe'de seçimi Ali Yılmaz kazandı
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre DSP adayı Ali Yılmaz kazandı.
Bin 211 seçmenin bulunduğu Kesmetepe beldesinde 7 sandıkta bin 115 seçmen oy kullandı. Bin 83 oyun geçerli olduğu seçim sonucunda AK Parti'den Mehmet Yıldırım 65, MHP adayı Mehmet Korkmaz 3, CHP adayı Hasan Koca 325, DP adayı Yusuf Parlak 320 oy alırken, DSP Ali Yılmaz 370 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre DSP adayı Ali Yılmaz, Kesmetepe belediye başkanlığına seçildi.
Kesmetepe'de seçimi Ali Yılmaz kazandı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:35 Kaynak: İHA
Adıyaman, Besni, Kesmetepe, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adıyaman'da bayramların vazgeçilmezi olan taplama için ustalar yoğun mesai harcıyor Yenilenen seçimlerde oy verme işlemi sona erdi Sahaya mayolu şekilde giren Kinsey Wolanski'nin Instagram paylaşımları beğeni rekoru kırıyor Eski Başbakan Davutoğlu: Hepinizi yeni bir hal ile hallenmeye davet ediyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 00:06:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kesmetepe'de seçimi Ali Yılmaz kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]