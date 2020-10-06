Kestane ağacından düşen adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Kestane ağacından düşen adam hayatını kaybetti

Bartın'ın Ulus ilçesinde kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kestane ağacından düşen adam hayatını kaybetti, System.String[]

Bartın'ın Ulus ilçesinde kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kızıllar köyünde meydana geldi. Kestane toplamak için ormanlık alana giden 60 yaşındaki Ali Akıner çıktığı kestane ağacından bir anda dengesini kaybederek düştü. Akıner'in ağaçtan düştüğünü ve yaralandığını gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde 112 Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akıner daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akıner kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN

Kestane ağacından düşen adam hayatını kaybetti
Kestane ağacından düşen adam hayatını kaybetti

Bartın, Ulus, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 20:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kestane ağacından düşen adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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