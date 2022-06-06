Kestel Belediyesi öncülüğünde gönüllüler, mesire alanından bir kamyon çöp topladı - Son Dakika
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Kestel Belediyesi öncülüğünde gönüllüler, mesire alanından bir kamyon çöp topladı

06.06.2022 01:09

Kestel Belediyesi öncülüğünde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla kırsal Soğuksu Mahallesindeki piknik alanında gönüllüler çöp topladı.

Kestel Belediyesi öncülüğünde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla kırsal Soğuksu Mahallesindeki piknik alanında gönüllüler çöp topladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Soğuksu Mahallesindeki etkinlikte bir araya gelen gönüllüler, mesire alanından bir kamyon çöpü topladı.

Etkinlikle ilgili görüşlerine yer verilen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, bu günlerin toplumda farkındalık oluşturmak adına tespit edildiğini ifade etti.

Yerel yönetimler olarak yılın 365 günü çevre konusunda vatandaşları bilinçlendirmeye çalıştıklarının altını çizen Tanır, şunları kaydetti:

"Bu güzel dünyamızı gelecek nesillere daha iyi şartlarda devretmek, amacımız gayemiz bu. Kaçak yapılaşma başta olmak üzere çevre kirliliği, sanayi atıkları ve bacalardan çıkan kirlilik üreten dumanlar, baktığınız zaman insanoğlunun daha sağlıklı, daha huzurlu ve daha güzel bir dünyada yaşamasının önünde engel gibi gözüküyor. Bu açıdan biz yerel yönetimlerin üzerine düşen ekstra görevler var. Bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Daha yaşanabilir bir Kestel için hep birlikte Kestelli hemşerilerimiz, sivil toplum kuruluşları, gençlerimizle doğamıza sahip çıkıyoruz."

Etkinliğe mahalle sakinleri, gönüllüler ve sivil toplum kuruluşları da katıldı.

Kestel Belediyesi öncülüğünde gönüllüler, mesire alanından bir kamyon çöp topladı
Kestel Belediyesi öncülüğünde gönüllüler, mesire alanından bir kamyon çöp topladı
Kestel Belediyesi öncülüğünde gönüllüler, mesire alanından bir kamyon çöp topladı
Kestel Belediyesi öncülüğünde gönüllüler, mesire alanından bir kamyon çöp topladı

YORUMLAR
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Başkan Tanır, gönüllülerle birlikte çöp topladı Başkan Tanır, gönüllülerle birlikte çöp topladı
Kaynak: AA

Dünya Çevre Günü, Önder Tanır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kestel Belediyesi öncülüğünde gönüllüler, mesire alanından bir kamyon çöp topladı - Son Dakika

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