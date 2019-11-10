Son Dakika Haberleri: Kestiği ağacın altında kalıp öldü
Son Dakika Güncel Kestiği ağacın altında kalıp öldü

Kestiği ağacın altında kalıp öldü

7 saat önce

ORDU'nun Ulubey ilçesinde motorlu testereyle kestiği ağacın altında kalan Selami Özdemir (60), yaşamını yitirdi.

Kestiği ağacın altında kalıp öldü, System.String[]

ORDU'nun Ulubey ilçesinde motorlu testereyle kestiği ağacın altında kalan Selami Özdemir (60), yaşamını yitirdi.

Olay, dün ilçeye bağlı Kumanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Selami Özdemir'in kurudu için motorlu testereyle kestiği ağaç, üzerine devrildi. Özdemir için yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Selami Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.Özdemir'in cansız bedeni, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Selami Özdemir, Ulubey, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:06 Kaynak: DHA
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