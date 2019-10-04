Son Dakika Haberleri: Kezzaplı saldırıya 9 yıl hapis
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Kezzaplı saldırıya 9 yıl hapis

1 saat önce

Konya'da, tartıştığı komşuları ve 3 çocuğun üzerine kimyasal madde (kezzap) atarak yaralanmalarına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kezzaplı saldırıya 9 yıl hapis, System.String[]

Konya'da, tartıştığı komşuları ve 3 çocuğun üzerine kimyasal madde (kezzap) atarak yaralanmalarına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Konya 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Gülay Durusoy, müştekiler Saadet Şahin ve Ramazan Şahin ile taraf avukatları katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek beraatini ve tahliyesini istedi.

Hakim, yargılamanın sonuna gelindiğini belirterek kararını açıkladı.

Hakim, mağdurlar Ramazan Şahin, Saadet Şahin ve Şeyda Budar'a yönelik "kasten yaralama" suçlamasıyla ayrı ayrı 7'şer ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdığı Durusoy'a, ayrıca 2 çocuğa yönelik "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten yaralama" suçundan 9'ar ay, bir çocuğun üzerinde ise "kimyasal madde kaynaklı kalıcı iz bıraktığı" gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası verdi.

Toplamda 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilen Durusoy'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Konya'nın Meram ilçesindeki Gödene Mahallesi'nde 17 Eylül 2018'de, Gülay Durusoy, tartıştığı komşuları Saadet Şahin, Ramazan Şahin, Şeyda Budar ile 3 çocuğun üzerine kimyasal madde (kezzap) attığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Ramazan Şahin, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:34 Kaynak: AA
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